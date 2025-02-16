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Крейшс установил рекорд Латвии в прыжках с шестом

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Валтерс Крейшс
Валтерс Крейшс Фото: Latvijas Vieglatlētikas savienības mājaslapa

Латвийский спортсмен Валтерс Крейшс в субботу на соревнованиях во Франции установил новый рекорд Латвии в прыжках с шестом, сообщает Латвийская федерация легкой атлетики (LVS).

Крейшс со второй попытки преодолел планку на высоте 5,82 метра, улучшив прежний национальный рекорд, который с 1987 года принадлежал Александру Обижаеву, на два сантиметра. В итоговом зачете латвийский спортсмен занял третье место.

Кроме того, Крейш улучшил и собственный национальный рекорд Латвии в категории U-23, превзойдя свое же достижение, установленное прошлым летом в Валмиере, на 10 сантиметров.

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