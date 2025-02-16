В прошлом году после длительных обсуждений правительство Латвии запретило импорт зерновых, фруктов и овощей из России и Беларуси. Однако, в отличие от Литвы, этот запрет не коснулся растительных масел. В результате поток масла через латвийскую границу с начала войны значительно увеличился. Почему именно масло не попало под ограничения - четкого объяснения нет, сообщает программа Nekā personīga телеканала TV3.
Беларусь вывозит украденный в Украине рапс через Латвию
Журналисты Nekā personīga совместно с литовским изданием 15min и Белорусским центром расследований выяснили, что рапсовое масло, произведенное в Беларуси, изготавливается из рапса, вывезенного с оккупированных Россией украинских территорий.
В июле 2023 года Европейский союз повысил пошлины на сельскохозяйственную продукцию из России и Беларуси. Одна из причин - Россия в больших объемах ворует зерно и масличные культуры в оккупированных районах Украины, а затем экспортирует их под видом своих товаров, что является грубым нарушением международных норм.
Латвия гордилась тем, что ЕС принял это решение по ее инициативе. В марте 2023 года латвийское правительство запретило ввоз зерновых, фруктов и овощей, но на растительные масла этот запрет не распространялся.
До 2022 года Латвия вообще не импортировала рапсовое масло из Беларуси. Однако уже в 2023 году объем поставок составил 75 тысяч тонн на сумму 60 миллионов евро.
При этом данные не учитывают масло, перевезенное транзитом без таможенного оформления. По данным Latvijas dzelzceļš, в 2023 году через Латвию было транспортировано 254 тысячи тонн масла, большая часть которого направлялась в порты Риги и Лиепаи.
Расследование белорусских журналистов, проведенное в августе 2023 года, выявило сеть компаний, вывозящих рапс с оккупированных Россией украинских территорий. В одном из случаев в Херсонской области украинского фермера, отказавшегося сотрудничать, похитили и подвергли пыткам.
Согласно расследованию, украденный рапс вывозят две компании:
- ТОРГОТРЕЙД (контролируется приближенными к главе Чечни Рамзану Кадырову);
- АГРОТРЕЙД (принадлежит украинцу, перешедшему на сторону России).
Эти фирмы покупают рапс по заниженной цене и отправляют его на переработку в Россию и Беларусь. Согласно утечке данных, рапсовое масло, поступающее в Латвию, производится белорусской компанией "Агропродукт".
Документы свидетельствуют, что масло, изготовленное из украденного рапса, поступает в Европу через Латвию.
- Четыре компании занимаются транзитными перевозками.
- Одна компания импортирует масло для внутреннего потребления в Латвии.
Однако Центральное статистическое управление и Продовольственно-ветеринарная служба отказались раскрывать названия фирм, импортирующих масло "Агропродукта".
Latvijas dzelzceļš подтвердило, что транспортировкой масла занимались компании LAT FLEX и K.I.F., отправляя его в Китай и Израиль. Масло "Агропродукта" также поставляется в Бельгию, Нидерланды, Польшу, Литву, Эстонию и другие страны.
Ранее Продовольственно-ветеринарная служба сообщала, что в Латвию масло из Беларуси импортировали четыре компании, в том числе K.I.F. Однако в последние месяцы ведомство перестало предоставлять обновленные данные.
Журналисты посетили офис K.I.F., чтобы выяснить, импортируют ли они продукцию "Агропродукта".
Диалог с представителем компании:
- Вы импортируете продукцию "Агропродукта"?
- Нет, мы не импортируем.
- Но у нас есть данные, подтверждающие, что вы занимаетесь поставками.
- Мы работаем как таможенные брокеры, как экспедиторы.
Представители K.I.F. утверждают, что фактическим импортером является эстонская компания, а конечные рынки поставок им неизвестны. Все расчеты проводились с эстонской фирмой, а не с белорусской.
- Вы проверяете, не находятся ли поставщики в санкционных списках?
- Конечно, если компания под санкциями, мы с ней работать не будем.
- А вы знали, что этот рапс поступает из Украины?
- Нет, у нас такой информации не было.
Похожая ситуация сложилась с компанией LAT FLEX, которая также фигурирует в документах. Однако по официальному адресу фирмы ее название можно найти только на почтовом ящике.
Телефонный разговор с представителем LAT FLEX:
- Вы продолжаете возить это масло?
- Нет, мы прекратили.
- Вы знали, из какого рапса оно производится?
- Наверное, из белорусского.
- Вас информировали, что рапс привезен с оккупированных территорий Украины?
— Нет, такой информации у нас не было.
Хотя K.I.F. и LAT FLEX - небольшие компании, их доходы резко выросли после начала войны:
- выручка K.I.F. за два года увеличилась более чем в два раза (с 1,02 млн евро в 2021 году до 2,34 млн евро в 2023-м);
- LAT FLEX была основана в 2021 году, но уже в 2023 году ее оборот достиг 5 млн евро, а чистая прибыль - 1,2 млн евро.
Рапсовое масло из Беларуси не попадает под санкции ни в Латвии, ни в ЕС. Поэтому даже после журналистского расследования официальные службы не запретили его импорт.
Государственные органы проверяют только качество продукта, а не его происхождение.
Татьяна Гаранча, заместитель директора департамента пограничного контроля Продовольственно-ветеринарной службы:
- Есть ли сейчас какие-то ограничения на ввоз рапсового масла из Беларуси и России?
- Нет, таких ограничений нет.
- Замечали ли вы рост поставок с начала войны?
- Мы стали уделять этому больше внимания в прошлом году. До середины октября импорт масла из Беларуси практически прекратился. Летом поставки еще были, но затем постепенно сократились.
Хотя официально импорт белорусского масла в Латвию остановился, его транзит продолжается.
После того как Литва ввела запрет на импорт рапсового масла, объем его перевозок через Латвию резко увеличился.
По информации Latvijas dzelzceļš, часть этих грузов все же попала в Литву, что позволило литовским компаниям обойти запрет.
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