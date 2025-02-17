14 февраля в Большом зале Рижского русского театра Михаила Чехова зрители увидели премьеру спектакля Лауры Грозы "Леди Макбет" по пьесе Артурса Дициса, написанной по мотивам знаменитой "шотландской пьесы" Уильяма Шекспира, и наградили овациями творческий коллектив постановки.
Фото ⟩ В Театре Чехова состоялась премьера спектакля "Леди Макбет"
За 141 год существования Рижского русского Театра Михаила Чехова пьесы Уильяма Шекспира попадали в репертуар 41 раз, при этом к "Макбету" до сих пор обращался только один постановщик – выдающийся режиссер-экспериментатор Сергей Радлов, в 1957 году. Это самая короткая пьеса У. Шекспира, сюжет для которой он почерпнул из "Хроник Англии, Шотландии и Ирландии" (впрочем, от исторических фактов отошел довольно далеко). Впервые эта история о шотландском дворянине и его жене, которые убивают своего короля ради трона, была представлена зрителям в 1606 году и с тех пор неоднократно воплощалась и на сцене, и на экране, а три ведьмы и другие образы через цитаты и многочисленные отсылки прочно вошли в мировую культуру.
Обычно, говоря о пьесе "Макбет", отмечают, что это – трагедия амбиций и жажды власти, а также исследование природы зла. Однако лейтмотивом текущего сезона в Театре Чехова является тема любви, и в спектакле "Леди Макбет" режиссер подобрала к широко известной фабуле иные ключи и необычную палитру выразительных средств.
Лаура Гроза заинтересовалась "шотландской пьесой" еще во время учёбы. По её словам, среди всех пьес У. Шекспира эта зацепила её больше всех и сразу, причем, прежде всего, именно благодаря безумной любви леди Макбет к своему мужу и тому парадоксальному факту, что вдохновленные этой любовь целеустремленность и решимость в итоге эту любовь и уничтожают. Впрочем, финал у спектакля, по замыслу режиссера и драматурга, будет значительно более жизнеутверждающим, чем у Шекспира. В остальном и сюжет, и персонажей те, кто знаком с пьесой "Макбет", узнают без труда, разве что показаны они будут через призму восприятия леди Макбет, которая, конечно же, интерпретирует факты не вполне объективно: что-то упускает, что-то понимает не вполне верно, а главное – вплоть до самой последней сцены видит в Макбете идеального героя.
"Желание поставить пьесу Шекспира "Макбет" именно через тело и дух женщины, то есть леди Макбет, у меня возникло очень давно, и так вышло, что эта мысль материализовалась именно сейчас. Она наконец нашла свой момент, свой театр и своих актёров. "Макбет" – военная драма, но моя леди Макбет будет жить между грёзой и реальностью, потому что реальность бывает слишком жестокой, а грёза – это святилище, хотя она может обернуться и кошмаром. Когда любовь путают с одержимостью, это порождает беды, выходящие за пределы этого мира; беды, которые даже силы Небес и Ада оплакивают – и спешат вмешаться в происходящее. Любить нужно, но любить нужно еще и уметь".
Галерея: Премьера спектакля "Леди Макбет"
"Леди Макбет" – не только история о любви и страсти, но и детектив, и за фоновым расследованием будет интересно следить как тем, кто знает сюжет, так и тем, кто впервые познакомится с этими персонажами. В творческую команду Лауры Грозы вошли создатели сценографии и костюмов MAREUNROL'S, видеохудожник Катрина Нейбурга, композитор Анна Фишере, художники по свету Оскарс Паулиньш и Максим Устимов; текст на русский язык перевела Лина Овчинникова (предусмотрены титры на латышском и английском языках).
В спектакле заняты: Вероника Плотникова, Евгений Пронин, Володимир Гориславец, Шамиль Хаматов, Иван Стрельцов, Дмитрий Егоров, Константин Никулин, Александр Маликов, Екатерина Фролова, Наталия Живец, Элина Барткевича (студентка ЛАК), Адриана Татьяна Зачест, Дарья Фечина, Елена Сигова, Татьяна Лукашенкова и воспитанник Студии Театра Чехова Артем Тихонов.
Формулируя жанр спектакля, режиссер Лаура Гроза выбрала словосочетание "соната грёз", поскольку пространство грёз, мечтаний и сновидений действительно играет важную роль в истории, которую рассказывает творческий коллектив спектакля "Леди Макбет". То же название – "Соната грёз" – носит и экспозиция MAREUNROL'S, которую с 7 февраля можно увидеть в Галерее Театра Чехова.
О грёзах будут говорить и участники седьмой дискуссии на платформе Театра Чехова "Без точки над i", тема которой – "Столкновение грёз и реальности". Слово "грёза", сейчас чаще использующееся как синоним слова "мечта", первоначально означало призрачное видение, сон. В обсуждении снов и их взаимоотношений с реальностью примут участие: художница Катрина Нейбурга, физик Вячеслав Кащеев, философ Эльвира Шимфа, пластический хирург Янис Гилис, учитель медитации Георгс Рубенис; модератор – журналист Паулс Тимротс. Дискуссия начнется в 19:00 17 февраля. Прямая трансляция – на портале LSM, а также на странице в Facebook и YouTube-канале Театра Чехова.
Подробнее о спектакле "Леди Макбет" и ближайших показах можно узнать на сайте Театра Чехова.
Встретимся в Чехове!
Видео: фрагмент интервью с Евгением Прониным (исполнителем роли Макбета)
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!