Почти 70% жителей Латвии заявили, что желали бы большей независимости от США. Между тем взгляды на расширение НАТО в направлении России и на расширение ЕС на восток отличаются от мнений, высказанных жителями других опрошенных стран: большинство жителей Латвии не считают расширение угрозой европейской безопасности, в то время как в других местах эти опасения растут.

Исследование показало, что латвийское общество поддерживает увеличение расходов на оборону. В то же время есть опасения, что может не хватить средств на обеспечение социального равенства. 48% всех респондентов поддерживают введение особого налога для состоятельных, чтобы покрыть рост расходов на оборону.

Сохранение оборонного потенциала Европы будет зависеть не только от повышения расходов, но и от демократической и общественной устойчивости. Поэтому достижение баланса между расходами на оборону и социальное обеспечение будет решающим для поддержания социального равенства в долгосрочной перспективе, отмечают авторы исследования.

С учетом напряженности между Россией и Западом опрос показал широко распространенное чувство неуверенности во всем регионе ОБСЕ.

Большинство респондентов считают, что такие события, как новая холодная война между США и Китаем, свидетельствуют о меняющемся мировом порядке. В большинстве европейских стран Россия считается главной угрозой, а в США главным противником считается Китай.

Большинство избирателей-республиканцев в США уже не поддерживают безусловную поддержку европейской безопасности. Эти перемены в трансатлантических отношениях ощущаются и в Европе, где лишь треть населения считает, что Европа может защитить себя без поддержки США: 63% согласны с тем, что Европе надо стать более независимой.

Исследование было официально представлено в пятницу, 14 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности.

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