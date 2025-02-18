Самолет из США перевернулся во время аварийной посадки в аэропорту Торонто

В аварию попал рейс авиакомпании Delta Air Lines, следовавший в Торонто из Миннеаполиса (США).

По данным вещательной компании CBC, восемь человек получили ранения, один из них - серьезные. По другим сведениям, три человека находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, на борту находились 80 человек, пишет портал "Медуза" со ссылкой на местные СМИ.

В аэропорту сообщили, что все пассажиры и члены экипажа идентифицированы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!