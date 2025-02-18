В понедельник, 17 февраля, в международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона самолет перевернулся на крышу во время аварийной посадки, в результате чего пострадали по меньшей мере восемь человек, сообщают канадские СМИ.
Самолет из США перевернулся во время аварийной посадки в аэропорту Торонто
В аварию попал рейс авиакомпании Delta Air Lines, следовавший в Торонто из Миннеаполиса (США).
По данным вещательной компании CBC, восемь человек получили ранения, один из них - серьезные. По другим сведениям, три человека находятся в критическом состоянии.
По предварительным данным, на борту находились 80 человек, пишет портал "Медуза" со ссылкой на местные СМИ.
В аэропорту сообщили, что все пассажиры и члены экипажа идентифицированы.
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