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ВИДЕО Самолет из США перевернулся во время аварийной посадки в аэропорту Торонто

Обновлено 18 февраля 2025, 08:40
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Самолет Delta Air Lines перевернулся во время аварийной посадки в аэропорту Торонто
Самолет Delta Air Lines перевернулся во время аварийной посадки в аэропорту Торонто Фото: Arlyn McAdorey/REUTERS

В понедельник, 17 февраля, в международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона самолет перевернулся на крышу во время аварийной посадки, в результате чего пострадали по меньшей мере восемь человек, сообщают канадские СМИ.

В аварию попал рейс авиакомпании Delta Air Lines, следовавший в Торонто из Миннеаполиса (США).

По данным вещательной компании CBC, восемь человек получили ранения, один из них - серьезные. По другим сведениям, три человека находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, на борту находились 80 человек, пишет портал "Медуза" со ссылкой на местные СМИ.

В аэропорту сообщили, что все пассажиры и члены экипажа идентифицированы.

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