ВИДЕО Самолет из США перевернулся во время аварийной посадки в аэропорту Торонто

В аварию попал рейс авиакомпании Delta Air Lines, следовавший в Торонто из Миннеаполиса (США).

По данным вещательной компании CBC, восемь человек получили ранения, один из них - серьезные. По другим сведениям, три человека находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, на борту находились 80 человек, пишет портал "Медуза" со ссылкой на местные СМИ.

В аэропорту сообщили, что все пассажиры и члены экипажа идентифицированы.

Additional CCTV Footage from Toronto Pearson International Airport has been released, showing yesterday’s crash-landing of a Delta Air Lines CRJ-900LR operated by Endeavor Air, which amazingly resulted in only 15 Injuries. pic.twitter.com/PsaJGk4BVf — OSINTdefender (@sentdefender) February 18, 2025

Wow. New footage from inside the latest Delta crash in Toronto.



We need a strong FAA, better inspections, and to STOP firing airline support staff!!!!!! pic.twitter.com/VIXvLHu5NA — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) February 17, 2025

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