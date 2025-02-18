Латвия запретила въезд румынскому двойнику Юрия Шатунова

Как пояснила министр, это решение принято в соответствии со статьей 61, частью 2 Иммиграционного закона Латвии.

Закон позволяет запретить въезд иностранцу, если компетентные органы считают, что его пребывание в стране может представлять угрозу национальной безопасности или общественному порядку, либо мешать расследованию уголовного дела.

Ионица - румынский исполнитель, известный тем, что копирует стиль, голос и образ Юрия Шатунова, бывшего солиста группы "Ласковый май".

Согласно информации, опубликованной на сайте Biļešu serviss, в марте он планировал выступить в Риге и Даугавпилсе с концертами, где должны были прозвучать песни Шатунова.

Шатунов был одним из самых популярных российских поп-исполнителей конца 1980-х - 1990-х годов.

Он скончался в возрасте 48 лет от инфаркта.

Хотя официальных комментариев о том, почему именно Ионица попал в "черный список", МИД Латвии не предоставил, ранее Латвия уже запрещала въезд ряду российских и связанных с Россией исполнителей, в том числе тем, кто пропагандировал прокремлевские взгляды.

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