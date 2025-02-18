Ready Fest этим летом вернется в Ригу: IC3PEAK, "Нервы", Монеточка и другие

Ready Fest Фото: Пресс-фото

Продажа билетов стартует 18 февраля в 12:00.

Напомним, в прошлом году фестиваль собрал более 10 тысяч человек. Организаторы обещают, что на этот раз мероприятие будет еще масштабнее.

Известно, что в этом году на сцене Ready Fest выступят "Нервы", IC3PEAK, "Порнофильмы", Монеточка, "Вышел покурить" и DJ MISHKEEN.

Организаторы еще не объявили, но ожидается еще 3 значимых имени, которые станут хедлайнерами.

В этом году планируется еще более ударный лайн-ап и сидячие места для зрителей. RUS TVNET заверили, что будет проведена работа над ошибками и фестиваль станет лучше.

Билеты в продаже с 18 февраля на портале Ticketshop.lv.

Ready Fest Фото: Пресс-фото

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