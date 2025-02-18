Вт, 18.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Ready Fest этим летом вернется в Ригу: IC3PEAK, "Нервы", Монеточка и другие

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Ready Fest
Ready Fest Фото: Пресс-фото

Ready Fest объявил дату нового фестиваля - это будет 30 августа. Кроме этого, известен и состав артистов.

Ready Fest
Ready Fest Фото: Пресс-фото

Продажа билетов стартует 18 февраля в 12:00.

Напомним, в прошлом году фестиваль собрал более 10 тысяч человек. Организаторы обещают, что на этот раз мероприятие будет еще масштабнее. 

Известно, что в этом году на сцене Ready Fest выступят "Нервы", IC3PEAK, "Порнофильмы", Монеточка, "Вышел покурить" и DJ MISHKEEN.

Организаторы еще не объявили, но ожидается еще 3 значимых имени, которые станут хедлайнерами.

В этом году планируется еще более ударный лайн-ап и сидячие места для зрителей. RUS TVNET заверили, что будет проведена работа над ошибками и фестиваль станет лучше.

Билеты в продаже с 18 февраля на портале Ticketshop.lv.

Ready Fest
Ready Fest Фото: Пресс-фото

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх