Ready Fest объявил дату нового фестиваля - это будет 30 августа. Кроме этого, известен и состав артистов.
Ready Fest этим летом вернется в Ригу: IC3PEAK, "Нервы", Монеточка и другие
Продажа билетов стартует 18 февраля в 12:00.
Напомним, в прошлом году фестиваль собрал более 10 тысяч человек. Организаторы обещают, что на этот раз мероприятие будет еще масштабнее.
Известно, что в этом году на сцене Ready Fest выступят "Нервы", IC3PEAK, "Порнофильмы", Монеточка, "Вышел покурить" и DJ MISHKEEN.
Организаторы еще не объявили, но ожидается еще 3 значимых имени, которые станут хедлайнерами.
В этом году планируется еще более ударный лайн-ап и сидячие места для зрителей. RUS TVNET заверили, что будет проведена работа над ошибками и фестиваль станет лучше.
Билеты в продаже с 18 февраля на портале Ticketshop.lv.
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