В минувшие выходные в сюжете Латвийского телевидения (LTV) были высказаны подозрения по поводу возможного сотрудничества хоккеистов с российскими агентствами Winners Hockey Agency и KeySport Agency. Защитник сборной Латвии по хоккею Ральф Фрейбергс в своем подкасте Freibja podkāsts опровергает эти обвинения.
"Мне стыдно": хоккеист сборной Латвии Фрейбергс о сюжете LTV
В сюжете подчеркивается, что агентом Winners Hockey Agency значится латвийский агент Марис Ясс. Он представляет многих игроков молодежной и взрослой сборной Латвии.
В середине февраля Ясс пояснил, что его клиенты разорвали контракты с этим агентством после начала войны, но позже изменил версию, заявив, что контрактов никогда не было.
"Ни у меня, ни у моих партнеров не было никаких контрактов ни до войны, ни после [начала] войны, ни сейчас с российскими агентствами", - заявил Ясс.
Он добавил, что ранее существовала устная договоренность о сотрудничестве с Winners Hockey Agency еще в то время, когда рижское "Динамо" выступало в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Официальной базы данных взаимодействия игроков с агентами не существует. Латвийская хоккейная федерация (ЛХФ) признает, что также не собирает подобную информацию. Следовательно, нельзя гарантировать, что игроки сборной Латвии не нарушают ограничения, заложенные в Законе о спорте.
Хотя имя Фрейбергса в сюжете не упоминалось, зато была видна его фотография в профиле Eliteprospects.
После публикации сюжета российское агентство больше не появлялось в профилях латвийских хоккеистов Eliteprospects. Ясс также не значится в списке агентов Winners Agency.
"Я посмотрел, какие игроки там упоминаются. Мне было стыдно видеть такой сюжет, в котором дела некоторых агентов решаются за счет игроков с очень большими неточностями и несправедливо, - сказал хоккеист. - Что касается игроков, отдавших свой пот и кровь за сборную Латвии... Это произошло так дешево, тенденциозно и мастерски. Мне было больно это видеть".
Фрейбергс заявляет, что не подписывал контракт с Winners Agency. Хоккеист подчеркивает, что информация на сайте Eliteprospects, не имеющая отношения к статистическим данным, может быть сомнительной.
"Я впервые услышал, что в моем профиле упоминается какое-то агентство. Во-первых, 99% хоккеистов не пользуются этим "премиум"-разделом. Во-вторых, Eliteprospects никогда не писал мне и не спрашивал, представляю ли я агентство. Я предполагаю, что, заплатив и став пользователем "премиум"-раздела, я мог бы стать там агентом [Коннора] Макдэвида. На день-два, пока кто-нибудь это не исправит. Это как "Википедия", где определенная группа людей может написать свое мнение и свои мысли. Со стороны игроков там ничего не представлено".
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!