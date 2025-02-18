"Мне стыдно": хоккеист сборной Латвии Фрейбергс о сюжете LTV

"Я посмотрел, какие игроки там упоминаются. Мне было стыдно видеть такой сюжет, в котором дела некоторых агентов решаются за счет игроков с очень большими неточностями и несправедливо, - сказал хоккеист. - Что касается игроков, отдавших свой пот и кровь за сборную Латвии... Это произошло так дешево, тенденциозно и мастерски. Мне было больно это видеть".

Фрейбергс заявляет, что не подписывал контракт с Winners Agency. Хоккеист подчеркивает, что информация на сайте Eliteprospects, не имеющая отношения к статистическим данным, может быть сомнительной.

"Я впервые услышал, что в моем профиле упоминается какое-то агентство. Во-первых, 99% хоккеистов не пользуются этим "премиум"-разделом. Во-вторых, Eliteprospects никогда не писал мне и не спрашивал, представляю ли я агентство. Я предполагаю, что, заплатив и став пользователем "премиум"-раздела, я мог бы стать там агентом [Коннора] Макдэвида. На день-два, пока кто-нибудь это не исправит. Это как "Википедия", где определенная группа людей может написать свое мнение и свои мысли. Со стороны игроков там ничего не представлено".

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!