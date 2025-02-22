Липину интересно Что происходит с правительством Латвии?

Итак, вчера, 21 февраля, мы узнали об отставке трех министров. Слухи о некой "перезагрузке", или "рестарте", правительства ходили уже давно, но конкретные имена стали неожиданностью, кажется, даже для самих министров. Почему это произошло и что нас ждет в будущем - разбираемся.