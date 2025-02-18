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Названа причина увеличения расходов на строительство 5-го Рижского трамвайного депо

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Янис Голубев на празднике стропил 5-го Рижского трамвайного депо
Янис Голубев на празднике стропил 5-го Рижского трамвайного депо Фото: Evija Trifanova/LETA

Расходы на строительство 5-го Рижского трамвайного депо увеличатся на 240 000 евро из-за повышения зарплаты рабочим, сообщил член правления предприятия Янис Голубев.

Это единственное повышение цен, которое коснулось данного проекта, общая стоимость которого составляет чуть менее 32 миллионов евро.

Минимальная заработная плата для занятых в строительной сфере с 1 января 2025 года составляет 1050 евро в месяц или 6,29 евро в час, как предусмотрено решением комитета по генеральному соглашению. В переходный период до конца текущего года строительный рабочий, профессия которого соответствует 9-й основной группе профессий, может получать меньшую заработную плату, но не менее 930 евро в месяц и 5,57 евро в час или 830 евро в месяц и 4,97 евро в час, если его стаж работы у конкретного работодателя за последние 12 месяцев составляет менее шести месяцев.

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Проект строительства трамвайного депо финансируется самим Rīgas satiksme с привлечением заемных средств. Однако предприятие надеется привлечь финансирование из еврофондов.

Как пояснила председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса, проект строительства 5-го трамвайного депо полностью соответствует условиям Фонда восстановления. Поэтому, если будет возможность подать заявку, она будет использована.

Во вторник в 5-м Рижском трамвайном депо состоялся праздник стропил. На его открытии руководство Rīgas satiksme выразило благодатность строителям, уложившимся в запланированные сроки.

В данный момент из общего финансирования проекта - неполных 32 миллионов евро - на проект израсходовано от 14 до 15 миллионов евро.

Как сообщалось, в ходе реконструкции здания депо на улице Бривибас, 191, рядом с Воздушным мостом, были демонтированы конструкции советских времен, построена новая ремонтная зона и произведена перепланировка всей территории.

Фото статьи
Фото: Evija Trifanova/LETA

Кроме того, модернизируются трамвайные пути и контактные сети, устанавливается новое рабочее оборудование, что значительно улучшит условия обслуживания и работы трамваев.

По словам предприятия, реконструкция депо - важный шаг не только для предприятия, но и для развития общественного транспорта Риги. Этот проект предусматривает не только сохранение исторического здания, но и его адаптацию к современным требованиям.

21 сентября 2023 года с предприятием Aimasa был заключен договор на выполнение строительных работ в 5-м трамвайном депо. Строительные работы планируется завершить к концу 2025 года, они ведутся в соответствии с проектом строительства, разработанным компанией Rūpnīcprojekts AS.

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