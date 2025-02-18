Расходы на строительство 5-го Рижского трамвайного депо увеличатся на 240 000 евро из-за повышения зарплаты рабочим, сообщил член правления предприятия Янис Голубев.
Названа причина увеличения расходов на строительство 5-го Рижского трамвайного депо
Это единственное повышение цен, которое коснулось данного проекта, общая стоимость которого составляет чуть менее 32 миллионов евро.
Минимальная заработная плата для занятых в строительной сфере с 1 января 2025 года составляет 1050 евро в месяц или 6,29 евро в час, как предусмотрено решением комитета по генеральному соглашению. В переходный период до конца текущего года строительный рабочий, профессия которого соответствует 9-й основной группе профессий, может получать меньшую заработную плату, но не менее 930 евро в месяц и 5,57 евро в час или 830 евро в месяц и 4,97 евро в час, если его стаж работы у конкретного работодателя за последние 12 месяцев составляет менее шести месяцев.
Проект строительства трамвайного депо финансируется самим Rīgas satiksme с привлечением заемных средств. Однако предприятие надеется привлечь финансирование из еврофондов.
Как пояснила председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса, проект строительства 5-го трамвайного депо полностью соответствует условиям Фонда восстановления. Поэтому, если будет возможность подать заявку, она будет использована.
Во вторник в 5-м Рижском трамвайном депо состоялся праздник стропил. На его открытии руководство Rīgas satiksme выразило благодатность строителям, уложившимся в запланированные сроки.
В данный момент из общего финансирования проекта - неполных 32 миллионов евро - на проект израсходовано от 14 до 15 миллионов евро.
Как сообщалось, в ходе реконструкции здания депо на улице Бривибас, 191, рядом с Воздушным мостом, были демонтированы конструкции советских времен, построена новая ремонтная зона и произведена перепланировка всей территории.
Кроме того, модернизируются трамвайные пути и контактные сети, устанавливается новое рабочее оборудование, что значительно улучшит условия обслуживания и работы трамваев.
По словам предприятия, реконструкция депо - важный шаг не только для предприятия, но и для развития общественного транспорта Риги. Этот проект предусматривает не только сохранение исторического здания, но и его адаптацию к современным требованиям.
21 сентября 2023 года с предприятием Aimasa был заключен договор на выполнение строительных работ в 5-м трамвайном депо. Строительные работы планируется завершить к концу 2025 года, они ведутся в соответствии с проектом строительства, разработанным компанией Rūpnīcprojekts AS.
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