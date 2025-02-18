Названа причина увеличения расходов на строительство 5-го Рижского трамвайного депо

Минимальная заработная плата для занятых в строительной сфере с 1 января 2025 года составляет 1050 евро в месяц или 6,29 евро в час, как предусмотрено решением комитета по генеральному соглашению. В переходный период до конца текущего года строительный рабочий, профессия которого соответствует 9-й основной группе профессий, может получать меньшую заработную плату, но не менее 930 евро в месяц и 5,57 евро в час или 830 евро в месяц и 4,97 евро в час, если его стаж работы у конкретного работодателя за последние 12 месяцев составляет менее шести месяцев.