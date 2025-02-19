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Латвийский актер Карлис Арнольдс Авотс получил награду Shooting Stars на Берлинале

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Латвийский актер Карлис Арнольдс Авотс
Латвийский актер Карлис Арнольдс Авотс Фото: Berlinale - Berlin International Film Festival/Facebook/Richard Hubner

Уже 28-й год на Международном кинофестивале в Берлине, известном как Берлинале, вручаются награды начинающим актерам и актрисам в категории Shooting Stars. В этом году среди лауреатов оказался и латвийский актер Карлис Арнольдс Авотс.

"Организованное CUPRA мероприятие стало самым ярким событием праздника и заключительным аккордом насыщенной четырехдневной программы Shooting Stars, в рамках которой молодые актеры получили возможность познакомиться с международными кастинг-директорами, агентами по талантам, продюсерами, а также пообщаться с международной прессой", - говорится в публикации Берлинале в Facebook.

В своей речи латвийский актер Авотс поблагодарил жюри и призвал Европу оставаться сильной, защищать себя и своих друзей.

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