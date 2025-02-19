PVD выявила нарушения в 34% проверок торговли фруктами и овощами. Какие самые частые?

PVD выявил нарушения в 34% случаев при проверках торговли свежими фруктами и овощами в прошлом году

Рига, 19 февраля, LETA.

В 2023 году PVD проводила усиленные проверки с 23 марта по 1 сентября.

Инспекторы службы в прошлом году провели в предприятиях по распространению пищевых продуктов в общей сложности 1973 проверки, в том числе 1365 проверок на торговых предприятиях, 292 - на рынках, 236 - в местах уличной торговли и 80 - на оптовых предприятиях.

Как поясняет PVD, нарушения в основном были связаны с предоставлением потребителям вводящей в заблуждение информации о происхождении товаров или с ее отсутствием.

Также были выявлены случаи, когда происхождение товаров было невозможно определить, а также несоответствие товаров требованиям качества.

Проводя проверки маркировки и качества свежих фруктов и овощей, инспекторы PVD в прошлом году выявили 190 нарушений в Риге.

Всего в 2023 году в столице было проведено 403 проверки, в ходе которых оценивалось соответствие требованиям 2394 партий фруктов и овощей.

Нарушения были зафиксированы во всех крупнейших торговых сетях, а за выявленные нарушения были назначены штрафы в среднем в размере 700 евро.

Весной этого года PVD вновь начнет проверки торговли свежими фруктами и овощами в местах распространения пищевых продуктов.

PVD является государственной управленческой организацией, находящейся в ведении Министерства земледелия, и осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарии.

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