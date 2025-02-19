АНАЛИЗ Рано или поздно Трамп выведет из равновесия и Путина, но до тех пор Европа не может сидеть сложа руки

Этот вывод стоит воспринимать не как экзистенциальный выбор "быть или не быть", а, скорее, как временные рамки, в пределах которых можно предпринять шаги, влияющие на войну в Украине, возможные мирные переговоры и долгосрочное сдерживание агрессивной России. Тревога, охватившая европейских лидеров в последние дни, тоже играет роль: она подталкивает к принятию срочных решений.