По мнению эстонских дипломатов, у Эстонии и других европейских стран есть всего несколько недель или, в лучшем случае, пара месяцев, чтобы принять ключевые решения, обеспечивающие безопасность континента. Иными словами, завтра еще ничего не изменится, но откладывать до 2027 года нельзя, сообщает Rus.Postimees.
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Этот вывод стоит воспринимать не как экзистенциальный выбор "быть или не быть", а, скорее, как временные рамки, в пределах которых можно предпринять шаги, влияющие на войну в Украине, возможные мирные переговоры и долгосрочное сдерживание агрессивной России. Тревога, охватившая европейских лидеров в последние дни, тоже играет роль: она подталкивает к принятию срочных решений.