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АНАЛИЗ Рано или поздно Трамп выведет из равновесия и Путина, но до тех пор Европа не может сидеть сложа руки

Перевод: Ева Ойжинская
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Речи представителей Дональда Трампа в Европе вызвали тревогу и растерянность.
Речи представителей Дональда Трампа в Европе вызвали тревогу и растерянность. иллюстрация: Artem Priakhin/Scanpix

По мнению эстонских дипломатов, у Эстонии и других европейских стран есть всего несколько недель или, в лучшем случае, пара месяцев, чтобы принять ключевые решения, обеспечивающие безопасность континента. Иными словами, завтра еще ничего не изменится, но откладывать до 2027 года нельзя, сообщает Rus.Postimees.

Этот вывод стоит воспринимать не как экзистенциальный выбор "быть или не быть", а, скорее, как временные рамки, в пределах которых можно предпринять шаги, влияющие на войну в Украине, возможные мирные переговоры и долгосрочное сдерживание агрессивной России. Тревога, охватившая европейских лидеров в последние дни, тоже играет роль: она подталкивает к принятию срочных решений.

Перечень вопросов, требующих решения, включает: срочное увеличение оборонных расходов в Европе и ослабление маастрихтских бюджетных ограничений для этого; использование замороженных российских активов; отправку европейских военных в Украину; дальнейшее усиление санкционного давления на Россию, включая меры против ее теневого флота; всеобъемлющую поддержку Украины - финансовую, военную (боеприпасы, техника) и дипломатическую (способствование успешному исходу переговоров для нее).

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