Журналист LTV объяснил, как появился скандальный сюжет о сотрудничестве латвийских хоккеистов с россиянами

Напомним, в минувшие выходные в сюжете Латвийского телевидения были высказаны подозрения по поводу возможного сотрудничества около 40 хоккеистов с российскими агентствами Winners Hockey Agency и KeySport Agency. Во вторник, 18 февраля, LTV сообщило, что отозвало этот сюжет и принесло извинения Ральфу Фрейбергсу, Оскару Цибульскису и другим упомянутым в сюжете хоккеистам за распространение недостоверной информации.

Как отмечает в своей публикации на портале LSM Раймонд Рудзатс, после вторжения России в Украину в Закон о спорте были внесены изменения. Новые правила запретили латвийским спортсменам работать с российскими и белорусскими спортивными агентами, но не запретили им сотрудничать с агентствами этих стран.

"Эта формулировка неполная, поэтому мы хотели обратить на нее внимание, указав также на отсутствие механизмов контроля", - пишет Рудзатс. Он также напоминает, что официальной базы данных о сотрудничестве игроков с агентами не существует - на это авторы сюжета тоже хотели обратить внимание аудитории.