Журналист Латвийского телевидения (LTV) Раймонд Рудзатс в публикации на интернет-платформе Латвийских общественных медиа (LSM) объяснил, как был подготовлен отозванный позднее материал, в котором высказывались подозрения по поводу сотрудничества латвийских хоккеистов с российскими агентствами.
Журналист LTV объяснил, как появился скандальный сюжет о сотрудничестве латвийских хоккеистов с россиянами
Напомним, в минувшие выходные в сюжете Латвийского телевидения были высказаны подозрения по поводу возможного сотрудничества около 40 хоккеистов с российскими агентствами Winners Hockey Agency и KeySport Agency. Во вторник, 18 февраля, LTV сообщило, что отозвало этот сюжет и принесло извинения Ральфу Фрейбергсу, Оскару Цибульскису и другим упомянутым в сюжете хоккеистам за распространение недостоверной информации.
Как отмечает в своей публикации на портале LSM Раймонд Рудзатс, после вторжения России в Украину в Закон о спорте были внесены изменения. Новые правила запретили латвийским спортсменам работать с российскими и белорусскими спортивными агентами, но не запретили им сотрудничать с агентствами этих стран.
"Эта формулировка неполная, поэтому мы хотели обратить на нее внимание, указав также на отсутствие механизмов контроля", - пишет Рудзатс. Он также напоминает, что официальной базы данных о сотрудничестве игроков с агентами не существует - на это авторы сюжета тоже хотели обратить внимание аудитории.
Выбор этой темы был обусловлен и еще рядом факторов, касающихся того, что латвийский хоккейный агент Марис Ясс указан в качестве агента в профиле российского агентства Winners Hockey Agency, подчеркивает Рудзатс.
"Как редактор я не согласен с тем, что факты, приведенные в статье, были ложными. Информация в базе данных Eliteprospects была именно такой, какой она была представлена в сюжете. С визуальными доказательствами", - пишет журналист.
При этом он согласился, что использование в визуальном оформлении сюжета изображений нескольких хоккеистов могло вызвать разные ассоциации и интерпретации. Рудзатс заверил, что его целью не было "выделить конкретных хоккеистов и публично пристыдить их", и подчеркнул, что в центре внимания сюжета была именно работа агента.
Рудзатс отдельно принес извинения Ральфу Фрейбергсу, Оскару Цибульскису, Янису Яксу, Филипу Бунцису, Мартиньшу Дзиеркалсу и Андрису Джериньшу за то, что использовал их изображения в визуализации сюжета. Он также попросил прощения у зрителей за "непрофессионально выполненную работу".
Подробные объяснения Раймонда Рудзатса читайте в публикации LSM.
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