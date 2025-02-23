Множество людей используют аэрогриль неправильно. Вы среди них?

Аэрогриль - устройство, которое можно найти на очень многих кухнях, и его популярность только растет - доступно много самых разных моделей, предлагаются как различные размеры и цвета, так и разные мощности и функции. Кроме того, издаются книги с рецептами, адаптированными специально для готовки в аэрогриле, в соцсетях создано большое количество групп единомышленников, в которых энтузиасты готовки делятся своими достижениями и опытом по использованию этого устройства.
Если у вас есть этот кухонный прибор, полезно знать, что следует и чего не следует с ним делать, чтобы в итоге вместо вкусного блюда не получить порцию разочарования.
Мы попросили энтузиастов готовки, соавтора книги "Жарим на воздухе" Карину Плаунову и повара, инфлюенсера Гатиса Лауву обобщить самые типичные ошибки, допускаемые людьми во время использования аэрогриля.