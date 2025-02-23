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Множество людей используют аэрогриль неправильно. Вы среди них?

Перевод: rus.tvnet.lv
Аэрогриль
Аэрогриль Фото: Enjoy The Life/Shutterstock.com

Аэрогриль - устройство, которое можно найти на очень многих кухнях, и его популярность только растет - доступно много самых разных моделей, предлагаются как различные размеры и цвета, так и разные мощности и функции. Кроме того, издаются книги с рецептами, адаптированными специально для готовки в аэрогриле, в соцсетях создано большое количество групп единомышленников, в которых энтузиасты готовки делятся своими достижениями и опытом по использованию этого устройства.

Если у вас есть этот кухонный прибор, полезно знать, что следует и чего не следует с ним делать, чтобы в итоге вместо вкусного блюда не получить порцию разочарования.

Мы попросили энтузиастов готовки, соавтора книги "Жарим на воздухе" Карину Плаунову и повара, инфлюенсера Гатиса Лауву обобщить самые типичные ошибки, допускаемые людьми во время использования аэрогриля.

"Исходя из личного опыта и наиболее частых вопросов, которые я получаю в соцсетях, могу сказать, что одной из самых популярных ошибок является

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