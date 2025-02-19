Глава Госполиции: в Латвии совершается много преступлений на сексуальной почве

Всего в прошлом году в стране зарегистрировано 36 080 преступлений, из них 34 151 зарегистрировано Госполицией. Еще годом ранее было зарегистрировано 35 719 преступлений, в том числе 32 950 - Госполицией. В прошлом году на 10 000 жителей было зарегистрировано 192,3 преступления, годом ранее - 190,8.

В прошлом году зарегистрировано 1346 особо тяжких преступлений, годом ранее - 1408. Количество тяжких преступлений в прошлом году составило 7216, годом ранее - 6927. Рост наблюдается и в сфере менее тяжких преступлений - в прошлом году было зарегистрировано 22 965 таких преступлений, годом ранее - 21 396. В прошлом году также зарегистрировано 880 уголовных нарушений.

Как пояснил начальник Госполиции, рост показателей закономерен, так как в последние три года были внесены изменения в законы, например, уголовно наказуемым стало управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией алкоголя в организме свыше 1,5 промилле. Кроме того, рост был обусловлен увеличением числа мелких краж в торговых центрах. Также был повышен порог ответственности за насилие, отметил Рукс.

В то же время, по словам начальника Госполиции, в начале 2000-х годов в Латвии было больше населения, а сейчас оно сократилось. Многие латвийцы переехали за границу, и, соответственно, часть преступлений совершается там.

"Динамика довольно стабильна, но в то же время по отдельным направлениям наблюдается рост. Были неудачи, но были и очень хорошие результаты работы и задержания преступных группировок", - отметил Рукс, подчеркнув, что полиции еще предстоит много работы, в том числе из-за геополитической ситуации, так как возрастают риски саботажа, оправдания военных преступлений и разжигания этнической вражды

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