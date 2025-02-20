Конституционный суд Латвии признал соответствующим Сатверсме порядок, действовавший с 1 сентября 2018 года по 2 ноября 2022 года, который регулировал доступ к материалам дел в процессе о незаконно приобретенном имуществе.
Конституционный суд: ограниченный доступ к делам о преступных доходах признан законным
Оспариваемые нормы Уголовно-процессуального закона устанавливали, в каком порядке лицо, связанное с имуществом, может ознакомиться с материалами дела о незаконном происхождении активов и обжаловать решение процессуального руководителя, связанное с этим правом.
Рассмотрение дела началось по конституционным жалобам нескольких физических лиц и предпринимателей. По их мнению, оспариваемые нормы позволяли ограничивать доступ к ключевым материалам дела, на основании которых процессуальный руководитель делал выводы о преступном происхождении имущества. Это, по их утверждению, нарушало их право на справедливое судебное разбирательство, закреплённое в Конституции.
Как установил Конституционный суд, хотя материалы дела были отнесены к следственной тайне, индивидуальная оценка, предусмотренная в части четвёртой статьи 627 Уголовно-процессуального закона, обязывала процессуального руководителя в каждом конкретном случае обеспечивать соблюдение права лица на справедливое судебное разбирательство и находить баланс между защитой следственной тайны и основными правами человека.
Вторая оспариваемая норма - часть пятая статьи 627 Уголовно-процессуального закона - предоставляла лицу, связанному с имуществом, право обжаловать решение процессуального руководителя в суде, что позволяло проверить его законность и обоснованность.
Таким образом, оспариваемые нормы обеспечивали, что сначала процессуальный руководитель, проводя индивидуальную оценку, определял, в каком объеме лицу, связанному с имуществом, можно ознакомиться с материалами дела. Если же это лицо не соглашалось с таким решением, у него было право обратиться в суд, который проводил контроль законности решения процессуального руководителя и проверял соблюдение основных прав лица.
В результате Конституционный суд пришел к выводу, что оспариваемые нормы обеспечивали справедливый баланс между принципом равных возможностей сторон в судебном процессе и защитой следственной тайны, и признал их соответствующими Конституции.
Решение Конституционного суда окончательно и обжалованию не подлежит.
Ранее агентство LETA сообщало, что это лишь одно из дел, касающихся правового регулирования процесса о незаконно приобретенном имуществе.
В конце прошлого года Конституционный суд возобновил рассмотрение дел, в которых оспаривается соответствие отдельных норм Уголовно-процессуального закона статье 92 Конституции, гарантирующей право на справедливое судебное разбирательство. В этих делах также оспариваются нормы, регулирующие порядок обжалования решений суда о конфискации преступных доходов, а также правила доказывания незаконного происхождения имущества.
Решения о возобновлении разбирательства были приняты после вступления в силу постановления Суда Европейского союза по объединённым делам, принятого в ответ на запрос Конституционного суда Латвии о предварительном судебном решении.
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