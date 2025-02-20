Конституционный суд: ограниченный доступ к делам о преступных доходах признан законным

Таким образом, оспариваемые нормы обеспечивали, что сначала процессуальный руководитель, проводя индивидуальную оценку, определял, в каком объеме лицу, связанному с имуществом, можно ознакомиться с материалами дела. Если же это лицо не соглашалось с таким решением, у него было право обратиться в суд, который проводил контроль законности решения процессуального руководителя и проверял соблюдение основных прав лица.

В результате Конституционный суд пришел к выводу, что оспариваемые нормы обеспечивали справедливый баланс между принципом равных возможностей сторон в судебном процессе и защитой следственной тайны, и признал их соответствующими Конституции.

Решение Конституционного суда окончательно и обжалованию не подлежит.

Ранее агентство LETA сообщало, что это лишь одно из дел, касающихся правового регулирования процесса о незаконно приобретенном имуществе.

В конце прошлого года Конституционный суд возобновил рассмотрение дел, в которых оспаривается соответствие отдельных норм Уголовно-процессуального закона статье 92 Конституции, гарантирующей право на справедливое судебное разбирательство. В этих делах также оспариваются нормы, регулирующие порядок обжалования решений суда о конфискации преступных доходов, а также правила доказывания незаконного происхождения имущества.

Решения о возобновлении разбирательства были приняты после вступления в силу постановления Суда Европейского союза по объединённым делам, принятого в ответ на запрос Конституционного суда Латвии о предварительном судебном решении.

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