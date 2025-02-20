На строительном информационном щите у главного входа указано, что ремонтные работы должны были вестись в тесном сотрудничестве между проектировщиками, строительными надзорными органами и генеральным подрядчиком. Однако связаться с ними журналистам передачи 4. studija не удалось: указанный телефон генерального подрядчика принадлежит частному лицу, которое ничего не знает ни о санатории, ни о строительных работах, номер строительного надзора не существует, а компания-проектировщик уже прекратила свою деятельность. Один из бывших сотрудников рассказал, что последняя коммуникация с заказчиком состоялась еще до пандемии Covid-19 - восемь лет назад.