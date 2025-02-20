Когда-то санаторий "Кемери" был одним из самых престижных мест отдыха в регионе. Но вот уже более четверти века он стоит в запустении и разрушается, сообщает передача 4. studija Латвийского телевидения.
ВИДЕО ⟩ Престиж в прошлом - забвение в настоящем: санаторий "Кемери" пустует уже 25 лет
В 2015 году между самоуправлением Юрмалы и владельцем здания, компанией SIA Park Hotel Ķemeri, был подписан меморандум о намерениях по восстановлению санатория. Однако за прошедшие годы работы так и не начались, а у самоуправления нет механизмов, чтобы заставить владельца выполнить обещания.
Здание санатория было построено в 1936 году по проекту архитектора Эйжена Лаубе. В советское время это была одна из самых востребованных здравниц в СССР. После восстановления независимости Латвии в конце 1990-х объект приобрела итальянская инвестиционная компания, пообещавшая вложить 10 миллионов латов в его реконструкцию. Однако обещания остались на бумаге, и здание продолжило ветшать.
Более десяти лет назад обсуждалась возможность национализации санатория, но в итоге он перешел в собственность SIA Park Hotel Ķemeri. В 2015 году власти Юрмалы и компания заключили договоренность: самоуправление обязалось привести в порядок парк, а владельцы - отреставрировать гостиницу.
Руководитель Управления развития Юрмальской городской администрации Гундега Осе признает: "Меморандум о намерениях не содержит ни санкций, ни юридических обязательств по его выполнению. Мы выполнили свою часть соглашения, но у владельцев по разным причинам не получилось реализовать свои планы".
В качестве причин задержек компания называла пандемию Covid-19, а затем - войну, развязанную Россией против Украины.
На строительном информационном щите у главного входа указано, что ремонтные работы должны были вестись в тесном сотрудничестве между проектировщиками, строительными надзорными органами и генеральным подрядчиком. Однако связаться с ними журналистам передачи 4. studija не удалось: указанный телефон генерального подрядчика принадлежит частному лицу, которое ничего не знает ни о санатории, ни о строительных работах, номер строительного надзора не существует, а компания-проектировщик уже прекратила свою деятельность. Один из бывших сотрудников рассказал, что последняя коммуникация с заказчиком состоялась еще до пандемии Covid-19 - восемь лет назад.
Видео: Сюжет передачи 4. studija
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!