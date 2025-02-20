В Кулдигском крае мужчина инсценировал свое похищение, чтобы тайно от жены напиться

В среду, 19 февраля, около 19:50 в Государственную полицию поступила информация о том, что в Кулдигском крае неизвестные избили мужчину и выбросили его из автомобиля на гравийную дорогу за пределами населенного пункта, после чего местонахождение якобы пострадавшего было неизвестно.

Родственники сообщили полиции, что не могут с ним связаться, хотя у него с собой был телефон, но он не отвечал на звонки. В ходе разговора выяснилось, что мужчина был без шапки, перчаток и куртки.

В поисках были задействованы муниципальная полиция Кулдигского края и дроны. Кроме того, к поисковой операции подключились родственники и знакомые пропавшего, которые на автомобилях объезжали близлежащие районы.

Вскоре выяснилось, что мужчина в безопасности - он находился в общественном месте в Кулдиге, где употреблял алкоголь. Позже он сам вернулся домой.

Сотрудники полиции проверили содержание алкоголя в его организме - оно составило 4,69 промилле.

В ходе дальнейшего выяснения обстоятельств оказалось, что мужчина солгал - его никто не похищал. Он не хотел, чтобы его супруга узнала, где он на самом деле находится и с кем проводит время.

Государственная полиция возбудила в отношении мужчины административное дело за распространение ложной информации о происшествии или его инсценировку, в результате чего полиция была вынуждена реагировать на ложное сообщение.

За такой поступок физическому лицу грозит штраф от 35 до 210 евро.

Государственная полиция напоминает, что ложные вызовы отвлекают оперативные службы от реальных происшествий, где их помощь действительно необходима.

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