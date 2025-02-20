В Лиепае пьяный водитель вез главного прокурора края на служебном автомобиле

12 февраля около 17:00 в Лиепае экипаж полиции остановил служебный автомобиль прокуратуры. Внимание полиции машина привлекла превышением скорости - по улице Бривибас в Лиепае она двигалась со скоростью 74 км/ч при разрешенных 50 км/ч.

Представитель Государственной полиции Ласма Грейдане указала, что водитель служебного автомобиля сел за руль с уровнем алкоголя в крови 1,89 промилле. В отношении мужчины начат административный процесс за превышение скорости, а также уголовный процесс за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

На пассажирском сиденье находился главный прокурор Южнокурземского края Айнарс Римшанс. Поскольку он не был за рулем, проверка на алкоголь ему не проводилась, отмечает LTV.

В телефонном разговоре Римшанс подтвердил, что находился в автомобиле, но не заметил, что водитель был пьян. Поскольку они ехали на служебной машине, полиция не конфисковала транспортное средство, но взыщет с водителя его стоимость.

На вопрос, не нарушает ли произошедшее Кодекс этики прокуратуры, Римшанс ответил, что не видит нарушений. Он сообщил о случившемся руководству. С водителем трудовые отношения были расторгнуты.

Представитель Генеральной прокуратуры Айга Эйдука подтвердила, что Римшанс дал показания в рамках уголовного процесса, но его роль в произошедшем отдельно не оценивается.

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