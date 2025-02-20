Фото и видео Сборная Латвии по баскетболу разгромила Испанию и заняла первое место в группе

Латвийская сборная обыграла сборную Испании со счетом 83:66 (20:17, 21:17, 22:16, 20:16).

Лучшую игру за латвийскую команду провел Родион Куруц, который набрал 28 очков, побив свой личный рекорд на 10 пунктов. Также он отметился семью подборами, четырьмя перехватами, коэффициентом полезности 35 и показателем "+/-" +20. Он реализовал 8 из 12 двухочковых бросков, 2 из 3 трехочковых и все 6 штрафных.

По 11 очков набрали Марцис Штейнберг и Кристерс Зорикс, у которого также было 5 результативных передач.

Янис Стрелниекс, участвовавший в четырех финальных турнирах чемпионата Европы, в своем прощальном матче за сборную провел на паркете 10 минут 42 секунды, набрав 5 очков.

Он отличился дальним трехочковым за 95 секунд до конца третьей четверти. В его активе один реализованный трехочковый из двух, два штрафных, два подбора, одна передача, один перехват, а также коэффициент полезности плюс 6.

Сборная Латвии, одержав пять побед в пяти матчах, занимает первое место в группе C. У Бельгии и Испании по две победы, но у бельгийцев одна игра в запасе. Сборная Словакии проиграла все четыре матча.

В отборе Латвия уже побеждала Испанию на выезде (79:75), а также дважды обыгрывала Бельгию и одержала победу над Словакией.

Испания после поражения от Латвии уступила Бельгии (53:58), а затем дважды обыграла Словакию.

Сборная Латвии занимает девятое место в рейтинге Международной федерации баскетбола (FIBA), а сборная Испании - шестое.

JĀNIS TIMMA 🇱🇻

02.07.1992. – 17.12.2024. pic.twitter.com/xbLI8am4fV — Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) February 20, 2025

Групповой этап чемпионата Европы состоится с 27 августа по 4 сентября в Риге, Тампере, Катовице и Лимасоле. Четыре лучшие команды из каждой группы пройдут в плей-офф, который состоится в Риге с 6 по 14 сентября.

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