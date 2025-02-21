Менее чем через год в Италии, в Милане и Кортина-д'Ампеццо, начнутся зимние Олимпийские игры, но Международный олимпийский комитет (МОК) до сих пор не принял решение о запрете России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх 2026 года, а Международная федерация хоккея (IIHF) уже это сделала - не допустив страны-агрессоры к участию в чемпионате мира по хоккею в следующем году. Выборы президента МОК пройдут в марте этого года. Будут ли они выгодны России, которая уже три года ведет войну против Украины при поддержке Беларуси?
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"Мир имеет право знать". Будет ли новый президент МОК благосклонен к России?
30 января в швейцарском городе Лозанна за закрытыми дверями прошло мероприятие, на котором кандидаты в президенты МОК смогли представить свои программы примерно 100 избирателям (членам МОК).