Задерживается реализация проекта VAS Latvijas dzelzceļš (LDz) по внедрению временных платформ на 15 железнодорожных станциях, которые не включены в проект модернизации перронов, сообщили агентству LETA в LDz.
Установка временных железнодорожных платформ задерживается: проект LDz буксует
Ранее LDz планировало построить временные платформы на 15 железнодорожных станциях к середине этого года, но теперь предприятие сообщает, что потребуется больше времени.
Как пояснили в LDz, в связи с тем, что существует неопределенность в отношении сроков реализации проекта Rail Baltica, в том числе окончания работ на Центральном вокзале в Риге, в прошлом году предприятие начало внедрять временные решения для удобной посадки пассажиров на Центральном вокзале и других станциях, которые планировалось модернизировать в рамках Rail Baltica.
По результатам конкурса в настоящее время две компании проектируют временные платформы для 15 станций. Строительство временных сооружений необходимо согласовать с Государственной железнодорожной технической инспекцией и другими органами, а также строительные работы должны проводиться одновременно с курсированием пассажирских поездов, что требует тщательного планирования.
С учетом этих факторов реализация проекта по сооружению временных платформ займет больше времени, чем предполагалось. В то же время, несмотря на неопределенность со сроками реализации Rail Baltica, в ближайшие несколько лет LDz начнет работы по модернизации ряда других станций, таких как Торнякалнс, Засулаукс и Депо.
LDz отмечает, что в настоящее время в рамках проекта модернизации платформ высокие перроны доступны для пассажиров уже на 31 из 48 модернизируемых железнодорожных станций. Модернизацию остальных 17 станций планируется завершить до конца этого года.
Ранее LDz сообщило, что временные решения необходимы на девяти станциях, модернизация которых была запланирована в рамках Rail Baltica. Это Центральный вокзал, Торнякалнс, Засулаукс, Депо, Вагонный парк, Яняварты, Даугмале, Саласпилс и Саулкалне.
Решения для более удобной посадки пассажиров необходимы еще на шести станциях - Румбула, Дарзини, Цена, Инчупе, Кудра и Кайбала. Эти станции не были включены в проект модернизации платформ, так как их планировалось закрыть из-за низкого пассажиропотока.
Затраты на проект составляют 44,4 млн евро, в том числе 37,8 млн евро выделено из Фонда сплочения ЕС, а 6,6 млн евро составляют средства LDz.
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