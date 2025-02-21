Ранее LDz планировало построить временные платформы на 15 железнодорожных станциях к середине этого года, но теперь предприятие сообщает, что потребуется больше времени.

Как пояснили в LDz, в связи с тем, что существует неопределенность в отношении сроков реализации проекта Rail Baltica, в том числе окончания работ на Центральном вокзале в Риге, в прошлом году предприятие начало внедрять временные решения для удобной посадки пассажиров на Центральном вокзале и других станциях, которые планировалось модернизировать в рамках Rail Baltica.

По результатам конкурса в настоящее время две компании проектируют временные платформы для 15 станций. Строительство временных сооружений необходимо согласовать с Государственной железнодорожной технической инспекцией и другими органами, а также строительные работы должны проводиться одновременно с курсированием пассажирских поездов, что требует тщательного планирования.