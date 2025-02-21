После смены министров в Сейме могут потерять мандаты три депутата

Ранее стало известно, что премьер-министр Латвии Эвика Силиня приняла решение о кадровых перестановках, в результате которых свои посты должны покинуть:

Министр сообщения (транспорта) Каспар Бришкенс ("Прогрессивные");

Министр образования Анда Чакша ("Новое Единство");

Министр благосостояния Улдис Аугулис (СЗК).

Согласно заявлению Силини, Бришкенс, Чакша и Аугулис продолжат поддерживать правительство, работая в Сейме.

После формирования кабинета министров Силини в парламенте место Аугулиса занял Гиртс Штекерхофс, заведующий отделением хирургии Северокурземской региональной больницы в Вентспилсе.

Депутатское место Бришкенса получил Эрвин Лабановскис - предприниматель, совладелец компании SIA Kainaiži, производящей березовый сок под маркой Birzī, а также один из основателей партии "Прогрессивные". Он прошел в Сейм от Видземского избирательного округа.

Янис Рейрс, член правления "Нового Единства", получил мандат от Земгальского избирательного округа, заняв место Чакши, когда та стала министром образования.

Силиня уже призвала коалиционные партии выдвинуть кандидатов на освободившиеся министерские посты. Она подчеркнула, что с назначением новых министров медлить нельзя, и их утверждение в должностях должно состояться уже на ближайшем заседании Сейма.

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