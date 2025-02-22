Легион "Свобода России" - одно из созданных из граждан России вооруженных формирований, воюющих на стороне Украины. Его члены считают себя борцами против путинского режима, и именно поэтому они являются одной из первоочередных целей российских спецслужб, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения, журналисты которой встретились с формированием.
"Держим позицию, проводим ротации, наносим ущерб противнику", - говорит командир командир штурмовой группы Легиона "Свобода России" "Бланш".
Однако противник, который находится по другую сторону фронта - их соотечественники - россияне стреляют по россиянам, однако представители легиона их соотечественниками не называют.
"Извините, это биологический мусор, который необходимо уничтожать. И все. Если это соотечественники, то они или сопротивляются режиму, или уехали и помогают ВСУ каким-то другим способом, или же молчат и не помогают вообще. И это все - серая масса. В отношении них нет гнева, гнева только за то, что у них нет позиции. Но я не настроен к ним враждебно. К солдатам - они просто не люди. И все", - поясняет "Бланш".
Легион "Свобода России" проводит и боевые операции на территории России. В прошлом году его солдаты принимали участие во вторжениях в Курскую и Белгородскую область, что происходило в сотрудничестве с другими проукраинскими группировками - Российским добровольческим корпусом и Сибирским батальоном. В последнее время батальон наблюдает все больший наплыв добровольцев.
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