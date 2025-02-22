"Извините, это биологический мусор, который необходимо уничтожать. И все. Если это соотечественники, то они или сопротивляются режиму, или уехали и помогают ВСУ каким-то другим способом, или же молчат и не помогают вообще. И это все - серая масса. В отношении них нет гнева, гнева только за то, что у них нет позиции. Но я не настроен к ним враждебно. К солдатам - они просто не люди. И все", - поясняет "Бланш".