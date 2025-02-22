21 февраля здание компьютерного факультета Австралийского национального университета в Канберре получило новое имя - Дом Скайдрите Дариус, сообщили в Министерстве иностранных дел, пишет агентство LETA.
Здание университета в Австралии назвали в честь латышки
Латышка из Канберры Дариус была награждена за многолетний вклад в работу университета и содействие гендерному равенству путем трудоустройства женщин в сфере информационных технологий.
Дариус хорошо известна в латышской общине как за рубежом, так и в Латвии благодаря своей страсти - латышским народным танцам. Она основала и много лет руководила в Канберре латышским ансамблем народного танца Sprigulītis, которым сейчас руководит ее внук Томас Волшс.
Совместно с латвийским народным ансамблем песни и танца Saules josta Дариус поставила десять масштабных постановок, которые неоднократно демонстрировались в Австралии, США, Великобритании, Канаде, Германии, Швеции и Латвии.
Дариус была хореографом и знатоком латышского фольклора, почетным директором Латвийского праздника песни и танца.
На мероприятии в Канберре присутствовали члены семьи и друзья Дариус, представители Австралийского национального университета и посольства Латвии, в том числе посол Латвии Маргерс Крамс.
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