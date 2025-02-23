"Макбет", да не тот: Театр Чехова представил новую версию классики

Родственник шотландского короля Дункана и талантливый полководец Макбет после победы над войсками из Норвегии и Ирландии получает во владение собственный замок и высокий дворянский титул. Однако амбиции Макбета тянутся куда дальше, ведь три встреченные ведьмы предсказали, что он станет королем. Когда о предсказании узнает жена Макбета, она решает…

В общем, хрестоматийный текст одного из главных творений Шекспира всем давно знаком. Более того - для восприятия новой коллаборации режиссера Лауры Грозы и драматурга Артура Дициса перечитывать классику будет даже вредно.

Видео: Интервью с исполнителем роли Макбета Евгением Прониным (фрагмент)

На первый план в двухактовой "Леди Макбет" выходит вовсе не безвольный военачальник-тиран, а его честолюбивая супруга - по сути, серый кардинал в оригинальном творении Шекспира, вдохновительница цареубийства и жертва собственных преступлений. Собственно, самого Макбета в исполнении новичка в Театре им. Чехова - Евгения Пронина - в спектакле вообще довольно мало.