Рижский русский театр им. М.Чехова представил новый спектакль "Леди Макбет": переосмысление классического текста Уильяма Шекспира. Чем новое прочтение удивит поклонников классики и почему его премьера состоялась в канун Дня святого Валентина - в материале TVNET+.
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"Макбет", да не тот: Театр Чехова представил новую версию классики
Родственник шотландского короля Дункана и талантливый полководец Макбет после победы над войсками из Норвегии и Ирландии получает во владение собственный замок и высокий дворянский титул. Однако амбиции Макбета тянутся куда дальше, ведь три встреченные ведьмы предсказали, что он станет королем. Когда о предсказании узнает жена Макбета, она решает…
В общем, хрестоматийный текст одного из главных творений Шекспира всем давно знаком. Более того - для восприятия новой коллаборации режиссера Лауры Грозы и драматурга Артура Дициса перечитывать классику будет даже вредно.
Видео: Интервью с исполнителем роли Макбета Евгением Прониным (фрагмент)