RAKUS раскрывает основные проблемы в лечении украинских солдат

В больнице рассказали, что средний возраст украинских солдат, поступавших к ним, составляет 30 лет, процесс лечения и реабилитации сложен, а полученные ими травмы приводят к инвалидности.

При этом эксперты признают, что многие алгоритмы лечения, например, инфекций, уже не подходят для военных травм.

Врачам также приходится сталкиваться с проблемой устойчивости к антибиотикам, что существенно влияет на процесс лечения. Многие солдаты имеют в анамнезе неконтролируемый и неполный прием курсов антибиотиков до поступления в госпиталь, что значительно усложняет борьбу с инфекцией и увеличивает время лечения, объясняют эксперты.

Для успешного лечения ранений часто требуются повторные операции, чтобы эффективно контролировать инфекции и предотвращать осложнения, подчеркивают в больнице. Некоторые пациенты переносили до 20 последовательных операций, которые помогли восстановить функциональность и обеспечить свободу движений.

"Когда война закончится, у нас перед глазами будут продолжать стоять страдания, пережитые этими солдатами", - говорит руководитель клиники травматологии и ортопедии RAKUS Андрис Викманис.