При лечении украинских солдат, получивших ранения на войне, Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) столкнулась с проблемой устойчивости пациентов к антибиотикам и тем, что существующие алгоритмы лечения не всегда подходят в случаях, связанных с военными травмами, признали в медучреждении.
RAKUS раскрывает основные проблемы в лечении украинских солдат
В больнице рассказали, что средний возраст украинских солдат, поступавших к ним, составляет 30 лет, процесс лечения и реабилитации сложен, а полученные ими травмы приводят к инвалидности.
При этом эксперты признают, что многие алгоритмы лечения, например, инфекций, уже не подходят для военных травм.
Врачам также приходится сталкиваться с проблемой устойчивости к антибиотикам, что существенно влияет на процесс лечения. Многие солдаты имеют в анамнезе неконтролируемый и неполный прием курсов антибиотиков до поступления в госпиталь, что значительно усложняет борьбу с инфекцией и увеличивает время лечения, объясняют эксперты.
Для успешного лечения ранений часто требуются повторные операции, чтобы эффективно контролировать инфекции и предотвращать осложнения, подчеркивают в больнице. Некоторые пациенты переносили до 20 последовательных операций, которые помогли восстановить функциональность и обеспечить свободу движений.
"Когда война закончится, у нас перед глазами будут продолжать стоять страдания, пережитые этими солдатами", - говорит руководитель клиники травматологии и ортопедии RAKUS Андрис Викманис.
Он отмечает, что военные травмы сильно отличаются от травм мирного времени: зачастую это раздробленные и оторванные части тела. Если в мирное время подход заключается в проведении необходимых манипуляций за одну операцию, то при военных травмах самое главное - поэтапное планирование операций для достижения лучшего результата лечения, объясняет доктор.
Значительная роль в том, чтобы минимизировать последствия военных травм и помочь раненым восстановить подвижность и качество жизни, принадлежит команде микрохирургов. Специалисты Латвийского центра микрохирургии с 2014 года оказывают разностороннюю поддержку в лечении раненых украинских солдат в операционных Восточной больницы.
За это время пострадавшим на войне было проведено более 150 реконструктивных операций, включая сложные восстановительные операции с использованием микрососудистых тканевых трансплантатов, а также операции при повреждении нервов в различных местах, что помогло солдатам восстановить возможность двигаться.
Как ожидается, 27 февраля в Восточную больницу прибудет очередной автобус с украинскими солдатами, получившими тяжелые ранения в ходе войны, развязанной Россией.
С начала войны RAKUS принял в общей сложности более 430 украинских солдат, тяжело пострадавших в ходе военных действий. Многие пациенты возвращаются в RAKUS, поскольку их лечение требует сложных хирургических операций, которые проводятся в несколько этапов.
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