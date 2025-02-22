Фото Протестующие против вступления Болгарии в еврозону напали на офис Еврокомиссии

Демонстрация началась у здания болгарского центрального банка, где протестующие подожгли кукол, которые выглядели, как президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард и другие официальные лица. Затем участники акции забросали местный офис ЕК краской и бутылками с зажигательной смесью и подожгли дверь офиса. Пламя было потушено сотрудниками полиции.

Около десятка полицейских получили легкие ранения в столкновениях с протестующими, несколько человек были задержаны, сообщил журналистам высокопоставленный представитель полиции.

Демонстранты, в основном сторонники ультранационалистической партии "Възраждане" ("Возрождение"), требовали отставки правительства и отказа от идеи введения евро.

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