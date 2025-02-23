Анимационный фильм "Поток" завоевал очередную награду в США

Премия Independent Spirit Awards считается индикатором того, что независимый фильм может претендовать на награду на церемонии вручения премии "Оскар" в следующее воскресенье.

Премия Independent Spirit Awards присуждается малобюджетным фильмам, которые хотя бы частично финансируются из источников, не относящихся к голливудской студийной системе.

На премии "Оскар" анимационный фильм Зилбалодиса поборется за победу в номинациях "Лучший анимационный полнометражный фильм" и "Лучший фильм на иностранном языке".

"Поток" получил по меньшей мере 50 международных наград, в том числе "Золотой глобус" как лучший анимационный фильм.

В фильме рассказана история Кота-индивидуалиста, который вынужден покинуть свой дом во время наводнения и укрыться в маленькой лодке вместе с другими животными, а значит - научиться выстраивать отношения с ближними - с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.

В творческую команду мультфильма "Поток" вошли режиссер, продюсер, сценарист и художник Зилбалодис, продюсер и соавтор сценария Матисс Кажа, продюсеры Рон Дианс и Григорий Залкман, звукорежиссер Гурвал Койк-Галлас, главный аниматор Лео Сили-Пелисье, музыкальные композиторы Зилбалодис и Рихардс Залюпе, художники визуальных эффектов Константин Вишневскис и Мартиньш Упитис.

Фильм Шона Бейкера "Анора" получил награды за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.

Победителями стали еще несколько потенциальных обладателей премии "Оскар". Киран Калкин, считающийся фаворитом премии "Оскар", получил награду за роль второго плана в фильме A Real Pain. Режиссер, актер и сценарист фильма Джесси Айзенберг получил награду за лучший сценарий.

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