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Анимационный фильм "Поток" завоевал очередную награду в США

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Кадр из анимационного фильма "Поток"
Кадр из анимационного фильма "Поток" Фото: publicitātes

Анимационный фильм режиссера Гинтса Зилбалодиса "Поток" или Straume в субботу в Санта-Монике, штат Калифорния, получил на церемонии вручения премии Independent Spirit Awards награду за лучший международный фильм, сообщает AFP.

Премия Independent Spirit Awards считается индикатором того, что независимый фильм может претендовать на награду на церемонии вручения премии "Оскар" в следующее воскресенье.

Премия Independent Spirit Awards присуждается малобюджетным фильмам, которые хотя бы частично финансируются из источников, не относящихся к голливудской студийной системе.

На премии "Оскар" анимационный фильм Зилбалодиса поборется за победу в номинациях "Лучший анимационный полнометражный фильм" и "Лучший фильм на иностранном языке".

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"Поток" получил по меньшей мере 50 международных наград, в том числе "Золотой глобус" как лучший анимационный фильм.

В фильме рассказана история Кота-индивидуалиста, который вынужден покинуть свой дом во время наводнения и укрыться в маленькой лодке вместе с другими животными, а значит - научиться выстраивать отношения с ближними - с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.

В творческую команду мультфильма "Поток" вошли режиссер, продюсер, сценарист и художник Зилбалодис, продюсер и соавтор сценария Матисс Кажа, продюсеры Рон Дианс и Григорий Залкман, звукорежиссер Гурвал Койк-Галлас, главный аниматор Лео Сили-Пелисье, музыкальные композиторы Зилбалодис и Рихардс Залюпе, художники визуальных эффектов Константин Вишневскис и Мартиньш Упитис.

Фильм Шона Бейкера "Анора" получил награды за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.

Победителями стали еще несколько потенциальных обладателей премии "Оскар". Киран Калкин, считающийся фаворитом премии "Оскар", получил награду за роль второго плана в фильме A Real Pain. Режиссер, актер и сценарист фильма Джесси Айзенберг получил награду за лучший сценарий.

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