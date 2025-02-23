Латвийские саночники Ботс/Плуме завоевали серебро на последнем этапе Кубка мира

После первого заезда Ботс/Плуме были лидерами, опередив ближайших преследователей немцев Тобиаса Вендля и Тобиаса Арльта на 0,056 секунды. В ходе второго заезда латыши показали третье время, опустившись по сумме двух заездов на вторую позицию.

Победителями стали Вендль/Арльт, которые по сумме двух заездов показали время 1 минуту и 58,143 секунды. Ботс/Плуме уступили им 0,158 секунды. Тройку лучших замкнули немцы Тони Эггерт/Флориан Миллер, которые уступили соотечественникам 0,765 секунды.

В свою очередь Эдуард Швейцс-Микелшевичс/Лукас Крастс отстали от лидеров на 4,131 секунды, заняв восьмое место в конкуренции из 11 экипажей.

В общем зачете Кубка мира первое место заняли Вендль и Арльт, завершившие сезон с 745 очками. Ботс/Плуме с 641 очком заняли второе место, а третьими с 615 очками стали Томас Штей и Вольфганг Киндль.

В воскресенье на 12:20 и 13:50 еще запланированы мужские одиночные заезды, а завершатся соревнования в 15:25 командной эстафетой.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!