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Госполиция установила личность девочки и ее спутника, попавших в центр внимания в Иманте

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Обновлено 23 февраля 2025, 22:36
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Рижская муниципальная полиция
Рижская муниципальная полиция Фото: Līga Gredzena/LETA

В воскресенье, 23 февраля, сотрудники Госполиции получили информацию от обеспокоенного жителя рижского микрорайона Иманта о возможной пропаже малолетнего ребенка на бульваре Анниньмуйжас.

Полиция выяснила личность девочки и сопровождавшего ее мужчины - он оказался ее дядей. Правоохранители подтверждают, что с ребенком все в порядке, девочка находится дома в безопасности.

Госполиция благодарит жителей Иманты и Золитуде и всех других людей, которые приняли участие в поисках и помогли выяснить обстоятельства происшествия.

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