В воскресенье, 23 февраля, сотрудники Госполиции получили информацию от обеспокоенного жителя рижского микрорайона Иманта о возможной пропаже малолетнего ребенка на бульваре Анниньмуйжас.
Госполиция установила личность девочки и ее спутника, попавших в центр внимания в Иманте
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Полиция выяснила личность девочки и сопровождавшего ее мужчины - он оказался ее дядей. Правоохранители подтверждают, что с ребенком все в порядке, девочка находится дома в безопасности.
Госполиция благодарит жителей Иманты и Золитуде и всех других людей, которые приняли участие в поисках и помогли выяснить обстоятельства происшествия.
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