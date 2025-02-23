Госполиция установила личность девочки и ее спутника, попавших в центр внимания в Иманте

Полиция выяснила личность девочки и сопровождавшего ее мужчины - он оказался ее дядей. Правоохранители подтверждают, что с ребенком все в порядке, девочка находится дома в безопасности.

Госполиция благодарит жителей Иманты и Золитуде и всех других людей, которые приняли участие в поисках и помогли выяснить обстоятельства происшествия.

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