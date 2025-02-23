Программа: Никто толком не знает, сколько недвижимости в Латвии принадлежит гражданам РФ и Беларуси

Однако в отличие от Латвии в других странах владение недвижимостью российскими гражданами происходит прозрачно. В Литве их 9 тысяч, в Эстонии - более 40 тысяч. В Финляндии, где Министерство обороны заблокировало продажу нескольких объектов недвижимости российским гражданам, их около 3500.

А вот в Латвии никто не знает, сколько у них недвижимости. До начала этого года государство такие данные не фиксировало. "То есть и нотариус, и судья Земельной книги видели данные конкретного человека, в том числе национальность, но эта информация нигде не фиксировалась как данные, скажем, в Земельной книге", - говорит парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паэглькална.

По данным Администрации судов, в период с 1 января по 18 февраля недвижимость в Латвии приобрели 63 гражданина России и 2 гражданина Беларуси. Государство не намерено объяснять, сколько из них делали это в прошлом.

Однако, чтобы получить представление, De Facto обратилась к косвенным данным. Информация из Lursoft свидетельствует: через предприятия недвижимость в Латвии принадлежит 1832 гражданам России и 124 гражданам Беларуси, которые являются фактическими владельцами этих компаний.

Члены Ассоциации финансовой индустрии, с другой стороны, сообщили о тысяче заемщиков с российским или белорусским гражданством. Однако через банки, скорее всего, проходит лишь небольшая часть сделок. По словам генерального директора LANĪDA и Arco Real Estate Айгара Шмитса, через агентства недвижимости сделки с нерезидентами практически не проводятся.

С начала этого года стало невозможным публично отслеживать количество членов компании или руководителей, которые являются российскими гражданами с видом на жительство в Латвии. В Латвии им выдается персональный идентификационный номер, и в целях защиты персональных данных Регистр предприятий больше не указывает их национальность.

Однако, по словам руководителя Регистра предприятий Лаймы Летини, это планируется исправить. "Понимая, что нынешняя геополитическая ситуация ясно показывает, что эта информация нужна и пользователям данных Регистра предприятий - клиентам, мы искали решение, чтобы у доступности информации было законное основание", - сказала Летиня. Министерство юстиции готовит соответствующие поправки и надеется, что они будут приняты весной.

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