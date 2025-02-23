Хотя Сейм хочет запретить гражданам России и Беларуси покупать недвижимость в Латвии, никто не знает, сколько у них сейчас такой недвижимости. Государство начало вести учет таких данных только в этом году. По сведениям программы Латвийского телевидения De Facto, только через компании недвижимостью в Латвии владеют 2 тысячи граждан этих стран.
Программа: Никто толком не знает, сколько недвижимости в Латвии принадлежит гражданам РФ и Беларуси
На этой неделе Сейм одобрил законопроект, который не позволит гражданам России и Беларуси, а также принадлежащим им компаниям приобретать недвижимость в Латвии. Поправки были разработаны почти одновременно "Новым Единством" и Национальным объединением. Обоснование одно и то же: предотвращение угрозы национальной безопасности. По словам члена комиссии Сейма по национальной безопасности Яниса Домбравы, государства-агрессоры и их спецслужбы могут использовать недвижимость, например, для обустройства заговорщицких квартир.
В настоящее время планируется сделать исключение, разрешив гражданам России и Беларуси, имеющим постоянный вид на жительство в Латвии, покупать недвижимость. Их насчитывается почти 33 тысячи. Это граждане, сдавшие тест на знание государственного языка. Однако член комитета Сейма по правовым вопросам Агнесе Краста допустила, что и от этого исключения можно отказаться. При этом исключение не предусмотрено для граждан России и Беларуси, получивших временный вид на жительство в Латвии. Их насчитывается 13 тысяч.
Несколько стран региона придерживаются схожей политической линии - не разрешать продажу земли гражданам стран-агрессоров. В Литве запрет был введен в 2023 году, но только для граждан России. Эстония, Финляндия и Норвегия все еще готовятся к этому шагу. Научный сотрудник Центрально-Европейского института Александра Кучинска-Зоника подчеркнула, что страны Балтии лидируют в этом вопросе. "Балтийские страны прекрасно понимают проблемы безопасности. Запрет - это не просто политическое или символическое решение", - отметила она.
Однако в отличие от Латвии в других странах владение недвижимостью российскими гражданами происходит прозрачно. В Литве их 9 тысяч, в Эстонии - более 40 тысяч. В Финляндии, где Министерство обороны заблокировало продажу нескольких объектов недвижимости российским гражданам, их около 3500.
А вот в Латвии никто не знает, сколько у них недвижимости. До начала этого года государство такие данные не фиксировало. "То есть и нотариус, и судья Земельной книги видели данные конкретного человека, в том числе национальность, но эта информация нигде не фиксировалась как данные, скажем, в Земельной книге", - говорит парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паэглькална.
По данным Администрации судов, в период с 1 января по 18 февраля недвижимость в Латвии приобрели 63 гражданина России и 2 гражданина Беларуси. Государство не намерено объяснять, сколько из них делали это в прошлом.
Однако, чтобы получить представление, De Facto обратилась к косвенным данным. Информация из Lursoft свидетельствует: через предприятия недвижимость в Латвии принадлежит 1832 гражданам России и 124 гражданам Беларуси, которые являются фактическими владельцами этих компаний.
Члены Ассоциации финансовой индустрии, с другой стороны, сообщили о тысяче заемщиков с российским или белорусским гражданством. Однако через банки, скорее всего, проходит лишь небольшая часть сделок. По словам генерального директора LANĪDA и Arco Real Estate Айгара Шмитса, через агентства недвижимости сделки с нерезидентами практически не проводятся.
С начала этого года стало невозможным публично отслеживать количество членов компании или руководителей, которые являются российскими гражданами с видом на жительство в Латвии. В Латвии им выдается персональный идентификационный номер, и в целях защиты персональных данных Регистр предприятий больше не указывает их национальность.
Однако, по словам руководителя Регистра предприятий Лаймы Летини, это планируется исправить. "Понимая, что нынешняя геополитическая ситуация ясно показывает, что эта информация нужна и пользователям данных Регистра предприятий - клиентам, мы искали решение, чтобы у доступности информации было законное основание", - сказала Летиня. Министерство юстиции готовит соответствующие поправки и надеется, что они будут приняты весной.
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