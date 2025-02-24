Фридрих Мерц - новый канцлер Германии? Кто он

Еще в 1990-е годы Фридрих Мерц агитировал в бундестаге против либерализации права на аборты и использования преимплантационной генетической диагностики. А когда в 1997 году германский парламент сделал изнасилование в браке столь же уголовно наказуемым, как и любое другое, Мерц был против этого в предложенной законодателями форме.

Последовательно выступал Мерц за продолжение использования ядерной энергетики, за либерализацию экономической политики и отмену многих бюрократических правил. Уже четверть века назад он сетовал на изъяны немецкой миграционной политики, говорил о "проблемах с иностранцами" и требовал от них приверженности "Leitkultur" - термин, объединяющий такие понятия как "немецкая идентичность", "ведущая культура", "культура титульной нации".

Кое-что из прошлого Мерц использует и сегодня, пусть и применительно к изменившейся политической и общественной ситуации в стране. Так, в начале 2023 года он критиковал недостаточные усилия мигрантов по интеграции в немецкое общество. В ФРГ, заявил он в интервью второму каналу телевидения ФРГ (ZDF), "есть люди, которым не место в Германии, которых мы здесь долгое время терпим и не высылаем обратно, а потом удивляемся связанным с ними эксцессам".

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А отцы некоторых школьников из числа мигрантов, по его словам, не считают для своих детей авторитетными немецких учителей - и в особенности учительниц. В этом контексте Мерц употребил выражение "маленькие падишахи".