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Фридрих Мерц - новый канцлер Германии? Кто он

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Фридрих Мерц
Фридрих Мерц Фото: KAI PFAFFENBACH/REUTERS

Блок ХДС/ХСС, по предварительным данным, победил на выборах в бундестаг 23 февраля. Это значит, что новым канцлером, вероятно, станет лидер христианских демократов Фридрих Мерц. Что он за политик и чего от него ждать?

Он бросил вызов социал-демократу канцлеру Олафу Шольцу и, похоже, победил. А ведь Фридрих Мерц (Friedrich Merz), председатель Христианско-демократического союза (ХДС) после 12-летнего перерыва только в 2021 году вернулся депутатом в бундестаг и возглавил фракцию консерваторов. В сентябре 2024 года Мерца официально выдвинули кандидатом в канцлеры от блока ХДС/ХСС.

Когда 69-летний Фридрих Мерц сформирует и возглавит новое правительство, он станет самым пожилым канцлером со времен Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer). Первый канцлер новой послевоенной Федеративной республики занял в 1949 году этот пост в возрасте 73 лет.

До и после Ангелы Меркель

Оба - и Фридрих Мерц, и Олаф Шольц - юристы, но совершенно разные характеры и типажи. Высокий, почти двухметровый Мерц сразу привлекает к себе внимание, едва войдя в помещение или поднявшись на сцену. В личном общении он внимателен, обладает хорошим чувством юмора. Правда, Мерц порой выглядит сутулым, когда ему приходится наклоняться к собеседнику.

Фридрих Мерц и Ангела Меркель, фото 2001 года
Фридрих Мерц и Ангела Меркель, фото 2001 года Фото: Thomas Koehler/photothek/imago images

Политическая биография Фридриха Мерца делится на два этапа - до прихода в большую политику Ангелы Меркель (Angela Merkel) и после. Он был готов стать кандидатом в канцлеры еще на парламентских выборах 2002 года. Но тогда консерваторы сделали ставку на баварского премьер-министра и председателя "сестринской" партии Христианско-социальный союз (ХСС) Эдмунда Штойбера (Edmund Stoiber). Штойбер проиграл те выборы социал-демократу Герхарду Шрёдеру (Gerhard Schröder).

Когда же в 2002 году Меркель возглавила парламентскую фракцию ХДС/ХСС, а после выборов 2005 года - стала федеральным канцлером, Мерц с его более консервативными взглядами на несколько лет вообще отошел от политики.

Из политики - в бизнес

Кто он, Фридрих Мерц, уступивший Ангеле Меркель во внутрипартийной борьбе и столь поздно вернувшийся в политику? Родом из Зауэрланда - гористой местности на западе Германии, католик, юрист, как и его отец. По-прежнему живет неподалеку от городка, в котором родился. В 1989 году в возрасте 33 лет стал депутатом Европарламента от ХДС. Пять лет спустя был избран в бундестаг, где быстро зарекомендовал себя талантливым и острым на язык оратором. Во фракции к нему прислушивались.

Фридрих Мерц с супругой в своем личном самолете, 2022 год
Фридрих Мерц с супругой в своем личном самолете, 2022 год Фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Отход Мерца от политики стал началом его расцвета в частном бизнесе. С 2005 до 2021 года Мерц работал в одной крупной международной адвокатской конторе, занимал руководящие посты в совете директоров и в наблюдательном совете. С 2016 до 2020 года он был председателем наблюдательного совета немецкого филиала крупнейшей в мире инвестиционной компании Blackrock.

Когда Меркель заранее объявила о своем предстоящем в 2021 году уходе из активной политики, Мерц в нее вернулся и шаг за шагом поднялся на самый верх. С третьей попытки он стал в 2022 году председателем ХДС. Мерц слыл представителем либерально-экономического крыла убежденных консерваторов в ХДС.

"Проблемы с иностранцами" и "маленькие падишахи"

Еще в 1990-е годы Фридрих Мерц агитировал в бундестаге против либерализации права на аборты и использования преимплантационной генетической диагностики. А когда в 1997 году германский парламент сделал изнасилование в браке столь же уголовно наказуемым, как и любое другое, Мерц был против этого в предложенной законодателями форме.

Последовательно выступал Мерц за продолжение использования ядерной энергетики, за либерализацию экономической политики и отмену многих бюрократических правил. Уже четверть века назад он сетовал на изъяны немецкой миграционной политики, говорил о "проблемах с иностранцами" и требовал от них приверженности "Leitkultur" - термин, объединяющий такие понятия как "немецкая идентичность", "ведущая культура", "культура титульной нации".

Кое-что из прошлого Мерц использует и сегодня, пусть и применительно к изменившейся политической и общественной ситуации в стране. Так, в начале 2023 года он критиковал недостаточные усилия мигрантов по интеграции в немецкое общество. В ФРГ, заявил он в интервью второму каналу телевидения ФРГ (ZDF), "есть люди, которым не место в Германии, которых мы здесь долгое время терпим и не высылаем обратно, а потом удивляемся связанным с ними эксцессам".

13 февраля афганский беженец-исламист въехал на этой машине в колонну демонстрантов: более 30 ранены, погибла двухлетняя девочка и ее мать
13 февраля афганский беженец-исламист въехал на этой машине в колонну демонстрантов: более 30 ранены, погибла двухлетняя девочка и ее мать Фото: Michael Bihlmayer/Bihlmayerfotografie/IMAGO

А отцы некоторых школьников из числа мигрантов, по его словам, не считают для своих детей авторитетными немецких учителей - и в особенности учительниц. В этом контексте Мерц употребил выражение "маленькие падишахи".

В руководстве ХДС и консервативной фракции такие выражения больше не встречают возражений. После конца эры Меркель от политики отошли многие прежние соратники бывшего канцлера, которые были сторонниками либерализации былых установок христианских демократов.

Мерц и война России против Украины

В 2022 году Фридрих Мерц одним из первых направился с визитом в Киев и с тех пор выступает за максимальную поддержку Украины. Его оценка войны России против Украины однозначна: "Это была и остается противоправная война России. И есть только один человек, который несет за это ответственность. И его зовут Владимир Путин. Только он один".

Мерц неоднократно критиковал "медленные и нерешительные" действия немецкого правительства по поставкам Киеву боеприпасов и передовых систем вооружения. В частности, он призывал Германию предоставить Киевукрылатые ракеты TAURUS, против чего выступал Олаф Шольц. "Крылатые ракеты TAURUS позволили бы Украине серьезно нарушить линии снабжения российской армии", - заявил политик.

Фридрих Мерц в Киеве, декабрь 2024 года
Фридрих Мерц в Киеве, декабрь 2024 года Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Вопреки тезису нового министра обороны США Пита Хегсета, заявившему о нереалистичности перспективы вступления Украины в НАТО, Фридрих Мерц по-прежнему не исключает присоединения этой страны к Североатлантическому альянсу. "После последнего саммита НАТО (в июле 2024 года. - Ред.) среди его членов сложился консенсус, что Украина должна получить перспективу членства, - заявил Мерц, выступая 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. - Изменить это решение страны-члены НАТО могут только вместе". Лидер ХДС указал, что "это не тот вопрос, который один участник альянса может решить самостоятельно".

Кого Мерц возьмет в партнеры по коалиции ?

Мерц сделал партию христианских демократов снова заметно более консервативной. Как и 20 лет назад, он выступает в роли сторонника реанимации ядерной энергетики и ужесточения курса в миграционной политике.

Период правления "светофорной коалиции" Олафа Шольца, в которую входили социал-демократы, "зеленые" и либералы, он считает упущенным временем. По мнению Мерца, "светофор" рухнул не только из-за либеральной СвДП, он рухнул из-за отсутствующей с самого начала общей основы для правительственного союза".

Фридрих Мерц и сопредседатель АдГ Алис Вайдель: рукопожатие - да, коалиция - нет
Фридрих Мерц и сопредседатель АдГ Алис Вайдель: рукопожатие - да, коалиция - нет Фото: Kay Nietfeld/dpa-Pool/picture alliance

Мерц вступил в предвыборную борьбу и одержал победу с тем, чтобы сместить Шольца и его правительство меньшинства. Пока остается открытым вопрос, кого он возьмет в коалиционные партнеры, и здесь возможны варианты. Сразу после объявления неофициальных предварительных результатов голосования 23 февраля Мерц призвал к скорейшему формированию правительства.

Уверенное правительственное большинство в бундестаге блок ХДС/ХСС бы получить на пару с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), занявшей, по предварительным данным, второе место на выборах. Но сотрудничество с ультраправыми Мерц категорически исключил еще до выборов в бундестаг.

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