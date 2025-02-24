Фото Латвийские баскетболисты без поражений прошли на Евробаскет-2025

Латвийские баскетболисты в гостях со счетом 89:68 (20:15, 19:18, 30:18, 20:17) обыграли Словакию.

Несмотря на то, что сборной Латвии уже была обеспечена путевка в финальный турнир, победы команды под руководством Луки Банки в квалификационных играх помогут сохранить высокую позицию в ранге, а также обеспечат более выигрышные позиции в групповом розыгрыше финального турнира.

За сборную Латвии самую результативную игру провел Карлис Шилиньш, набрав 19 очков, Кристерс Зорикс набрал 15 очков и отдал пять результативных передач, Дайрис Бертанс - 11 очков, Мартиньш Лакса набрал десять очков и сделал пять подборов, Артур Куруц набрал девять очков и отдал пять результативных передач, а Андрей Гражулис набрал восемь очков.

В ранге Международной федерации баскетбола (FIBA) сборная Латвии занимает девятое, а сборная Словакии - 60-е место, и до сих пор словаки ни разу не квалифицировались на финальные турниры крупных соревнований. Латвийские баскетболисты выиграли у словаков все десять матчей.

В финальном турнире в конце августа и начале сентября примут участие 24 команды, которые будут играть в Риге, Тампере, Катовице и Лимасоле. Четыре лучшие команды из каждой группы пройдут в плей-офф, который состоится в начале сентября в Риге.

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