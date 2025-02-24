Победитель конкурса Eesti Laul Томми Кэш и нидерландский певец Йост Кляйн, дисквалифицированный с Евровидения-2024, презентовали трек United By Music - именно так звучит лозунг Евровидения на протяжении последних лет. О премьере их совместной работы сообщает Aussievisionnet.

Совместная работа артистов вызвала возмущение у пользователей Сети с разных уголков Европы.

Текст трека звучит очень провокационно. Появился он на YouTube-канале Йоста Кляйна. "Мы хотим мира, они хотят войны", "Я хочу улететь в Киев и поехать в Москву", - поют артисты.

Также Йост Кляйн высказывается в песне о EBU, вероятно, критикуя конкурс за свою дисквалификацию. "К черту EBU, я не хочу идти в суд. Богатые остаются богатыми, бедные остаются бедными", - поет нидерландский певец.

Исполнители в песне критикуют McDonald's. "Я любил McDonald's, но больше туда не вернусь", - еще одна строка нового трека. Кроме этого Кэш и Кляйн вспоминают о выборах в США и заявляют, что хотят голосовать и за Камалу Харрис, и за Дональда Трампа.

Трек United By Music завершается словами Томми Кэша, который должен представить в этом году Эстонию на конкурсе "Евровидение": "Эта песня такая забавная, не воспринимайте ее серьезно".