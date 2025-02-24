Он отметил, что хотя в настоящее время Европа является крупнейшим авиарынком в мире с 1,2 миллиарда пассажиров в год, в следующем десятилетии рассчитывать на рост не стоит.

"Имейте в виду, что многие страны стремятся развивать железнодорожный транспорт и планируют значительные инвестиции в высокоскоростные железнодорожные линии. Например, во Франции запрещены внутренние авиарейсы, продолжительность которых менее четырех часов", - сказал Жемялис.

В частности, он упомянул, что входящая в концерн компания KlasJet обслуживает футбольный клуб во Франции, и главному тренеру этого клуба на пресс-конференции пришлось объяснять, почему для поездки из Парижа в Нант была использована авиация.

"Я не верю, что в долгосрочной перспективе объем авиаперевозок в Европе вырастет", - отметил Жемялис.

В то же время он подчеркнул, что рост авиационного сектора будет наблюдаться в Индии, а также в регионе Азии и Тихого океана в целом. Также количество пассажиров может увеличиться в ряде стран Южной Америки и Африки.