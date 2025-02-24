Балтийским авиационным компаниям необходимо очень внимательно следить за развитием нового проекта аэропорта в Польше, который имеет серьезные амбиции стать авиационным центром всего региона, заявил в интервью агентству LETA председатель правления компании Avia Solutions Group, владельца авиакомпании SmartLynx, Гедиминас Жемялис.
Видео ⟩ Эксперт: Латвии следует следить за проектом нового аэропорта в Польше
Он отметил, что хотя в настоящее время Европа является крупнейшим авиарынком в мире с 1,2 миллиарда пассажиров в год, в следующем десятилетии рассчитывать на рост не стоит.
"Имейте в виду, что многие страны стремятся развивать железнодорожный транспорт и планируют значительные инвестиции в высокоскоростные железнодорожные линии. Например, во Франции запрещены внутренние авиарейсы, продолжительность которых менее четырех часов", - сказал Жемялис.
В частности, он упомянул, что входящая в концерн компания KlasJet обслуживает футбольный клуб во Франции, и главному тренеру этого клуба на пресс-конференции пришлось объяснять, почему для поездки из Парижа в Нант была использована авиация.
"Я не верю, что в долгосрочной перспективе объем авиаперевозок в Европе вырастет", - отметил Жемялис.
В то же время он подчеркнул, что рост авиационного сектора будет наблюдаться в Индии, а также в регионе Азии и Тихого океана в целом. Также количество пассажиров может увеличиться в ряде стран Южной Америки и Африки.
Что касается Балтии, то ситуацию в авиации здесь в будущем может кардинально изменить новый польский проект аэропорта. Жемялис отметил, что на Эстонию он, возможно, окажет меньшее влияние, но Литве и Латвии необходимо очень внимательно следить за ситуацией на польском рынке и его амбициями.
"Польша, безусловно, хочет создать что-то подобное авиационному хабу Lufthansa во Франкфурте. Один только внутренний рынок Польши составляет 41 миллион человек. Латвия и Литва вместе - примерно 4,5 миллиона, или около 10% от внутреннего рынка Польши. А в авиации очень важно, насколько силен внутренний рынок. К сожалению, в странах Балтии он крайне слаб из-за немногочисленного населения", -пояснил глава Avia Solutions Group.
Начатый в Польше проект Centralny Port Komunikacyjny (CPK) предполагает создание современного транспортного узла для воздушного, железнодорожного и автомобильного сообщения, в центре которого будет аэропорт, соединенный высокоскоростными железнодорожными линиями.
Он будет расположен примерно в 40 километрах от Варшавы. Новый аэропорт спроектирован таким образом, чтобы обслуживать 34 миллиона пассажиров в год с возможностью дальнейшего расширения. Ожидается, что проект CPK будет завершен к 2032 году.
Видео: Как выглядит проект Centralny Port Komunikacyjny (CPK)
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!