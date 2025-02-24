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На территории консульства РФ в Марселе произошел взрыв

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Взрыв в Марселе
Взрыв в Марселе Фото: Скриншот с Telegram канала Агентство

Утром в понедельник, 24 февраля, во французском городе Марселе в районе российского консульства произошел взрыв, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на главу дипломатического представительства Станислава Оранского.

Телеканал BFM TV рассказал, что в здание консульства были брошены две бутылки с зажигательной смесью. На место прибыли пожарные и полиция.

В результате инцидента никто не пострадал, повреждений нет.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта", и потребовала, чтобы власти Франции приняли меры к расследованию.

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