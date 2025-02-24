Утром в понедельник, 24 февраля, во французском городе Марселе в районе российского консульства произошел взрыв, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на главу дипломатического представительства Станислава Оранского.
На территории консульства РФ в Марселе произошел взрыв
Телеканал BFM TV рассказал, что в здание консульства были брошены две бутылки с зажигательной смесью. На место прибыли пожарные и полиция.
В результате инцидента никто не пострадал, повреждений нет.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта", и потребовала, чтобы власти Франции приняли меры к расследованию.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!