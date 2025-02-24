Латвия выделила на военную помощь Украине полмиллиарда евро за три года

Оценивая ход полномасштабного вторжения России в Украину, Спрудс подчеркнул, что стратегическая, военная и финансовая поддержка Киева является решающим фактором. Латвия подает четкий пример в этом вопросе и намерена продолжать помощь.

"Если говорить именно о военной сфере, то за последние три года мы вложили около 500 миллионов евро, поддерживая Украину в общей борьбе", - отметил министр.

В 2023 году объем военной помощи Украине со стороны Латвии составил 0,25% от ВВП страны. В 2024 и 2025 годах Латвия продолжит этот курс, выделяя на поддержку Украины не менее 0,25% ВВП. В этом году сумма составит около 110 миллионов евро, значительная часть которых поступит из латвийской оборонной промышленности.

Министр напомнил, что в 2025 году Латвия передаст Украине 42 бронетранспортера Patria, произведенных на территории страны. Кроме того, продолжится обучение украинских военных, а основное внимание будет уделено поставкам беспилотников.

До сих пор Латвия уже передала Украине:

дроны

вертолеты

гаубицы

стрелковое оружие и экипировку

боеприпасы

противотанковое вооружение

зенитно-ракетные комплексы Stinger

радиолокационные системы

продовольственные пайки

IT-оборудование

автотранспорт

топливо

и другие виды военной помощи

Кроме того, 14 февраля 2024 года Латвия подписала соглашение о создании коалиции дронов, инициатором которой выступила сама Рига. Коалиция возглавляется совместно с Великобританией.

Общий объем помощи в рамках коалиции в 2024 году составил 1,8 миллиарда евро. Латвия выделила на развитие украинских дроновых сил 20 миллионов евро и намерена выделить аналогичную сумму в следующем году. В 2023 году Латвия уже передала Украине около 5000 дронов.

При поддержке Министерства обороны Латвии и Национальных вооруженных сил в Украину регулярно доставляется гуманитарная помощь, сбором которой занимается фонд "Предприниматели за мир".

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