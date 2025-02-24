Представители латвийской оборонной индустрии в понедельник на заседании подкомиссии по экспорту и конкурентоспособности Комиссии Сейма по бюджету и финансам резко раскритиковали Министерство обороны (AM) и Министерство экономики (EM) за отсутствие координации в вопросах участия местных предприятий в программах по укреплению военного потенциала Латвии и Украины.
Представители оборонной индустрии критикуют министерства
Бывший министр обороны и иностранных дел, а ныне глава Ассоциации военных технологий, дронов и робототехники Артис Пабрикс ("Для развития Латвии") подчеркнул, что необходим "зеленый коридор" для ускоренного развития различных проектов и продукции в оборонной сфере.
Кроме того, он отметил, что работе мешает и децентрализованная система закупок на стороне Украины. Заказы и запросы на военное снаряжение поступают не только от Минобороны Украины и Генерального штаба, но и от отдельных воинских частей, что создает хаос. В результате латвийские компании производят опытные образцы, но из-за отсутствия официального одобрения со стороны Минобороны Латвии серийное производство так и не начинается.
По мнению Пабрикса, Министерство обороны не должно скрывать информацию от предприятий, поскольку руководство оборонных компаний имеет допуск к государственной тайне.
Председатель совета Ассоциации машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности (MASOC) Ивар Эниньш напомнил, что с осени прошлого года так и не были утверждены Кабинетом министров новые правила для финансирования исследований и разработки технологий двойного назначения в сфере обороны и безопасности. На эту программу предполагалось выделить 32 миллиона евро.
Он заявил, что Минобороны и Минэкономики не справляются со своими обязанностями, а также обратил внимание на отсутствие единой платформы для коммуникации между министерствами и представителями оборонной промышленности, что мешает системному развитию военных технологий.
Глава Латвийской федерации безопасности и оборонной индустрии (DAIF Latvija) Элина Эгле подчеркнула, что Украина ждет латвийские компании с инвестициями. Однако до сих пор не решен вопрос защиты латвийских инвестиций в Украине, что тормозит процесс.
Кроме того, она указала, что при закупках товаров двойного назначения (координатором которых выступает Министерство экономики) часто выбираются самые дешевые варианты, которые уже не являются латвийскими продуктами, в то время как разработанные в Латвии прототипы оседают на складах без дальнейшего применения.
Заместитель госсекретаря Минобороны Латвии по вопросам планирования Угис Норитис пояснил, что его ведомство также ждет от Министерства экономики разъяснений по новому инструменту поддержки разработки технологий двойного назначения.
Он добавил, что для координации работы бизнеса в Минобороны создано отдельное подразделение, где этим занимаются множество специалистов.
Норитис отметил, что во всех крупных закупках на сумму свыше 50 миллионов евро Латвия требует от иностранных поставщиков обеспечивать участие местных предприятий минимум на 30%. В частности, речь идет о таких крупных оборонных проектах, как:
- пехотные боевые машины
- колесные артиллерийские системы
- системы противовоздушной обороны
- противотанковое вооружение
- транспортные средства и другая военная техника
Если доля латвийских компаний окажется ниже 30%, предусмотрены штрафные санкции.
Норитис сообщил, что в ближайшие годы для поддержки латвийских оборонных предприятий предусмотрены:
- 23,5 миллиона евро в виде софинансирования ЕС
- 9,1 миллиона евро - на исследования и разработки
- 3,45 миллиона евро - на целевые программы Минобороны
- 10,68 миллиона евро - на международные проекты поддержки
Он также подчеркнул, что военную помощь Украине необходимо оказывать, максимально задействовав латвийские компании.
В 2023 году объем помощи Киеву составил 0,25% от ВВП Латвии, и в 2024-2025 годах этот уровень сохранится. В этом году сумма поддержки составит около 110,95 миллиона евро, причем значительная ее часть поступит от латвийской оборонной индустрии, включая производство 42 бронетранспортеров Patria.
По словам Норитиса, уже разработаны руководящие принципы для предприятий, чтобы они понимали, где могут быть полезны. Кроме того, в марте Минобороны представит Кабинету министров оборонную стратегию с конкретными инициативами.
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