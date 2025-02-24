Представители оборонной индустрии критикуют министерства

Он заявил, что Минобороны и Минэкономики не справляются со своими обязанностями, а также обратил внимание на отсутствие единой платформы для коммуникации между министерствами и представителями оборонной промышленности, что мешает системному развитию военных технологий.

Глава Латвийской федерации безопасности и оборонной индустрии (DAIF Latvija) Элина Эгле подчеркнула, что Украина ждет латвийские компании с инвестициями. Однако до сих пор не решен вопрос защиты латвийских инвестиций в Украине, что тормозит процесс.

Кроме того, она указала, что при закупках товаров двойного назначения (координатором которых выступает Министерство экономики) часто выбираются самые дешевые варианты, которые уже не являются латвийскими продуктами, в то время как разработанные в Латвии прототипы оседают на складах без дальнейшего применения.

Заместитель госсекретаря Минобороны Латвии по вопросам планирования Угис Норитис пояснил, что его ведомство также ждет от Министерства экономики разъяснений по новому инструменту поддержки разработки технологий двойного назначения.

Он добавил, что для координации работы бизнеса в Минобороны создано отдельное подразделение, где этим занимаются множество специалистов.

Норитис отметил, что во всех крупных закупках на сумму свыше 50 миллионов евро Латвия требует от иностранных поставщиков обеспечивать участие местных предприятий минимум на 30%. В частности, речь идет о таких крупных оборонных проектах, как: