24 февраля исполнилось три года с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В этот день как украинские, так и российские знаменитости публично выразили свою поддержку Украине и осудили российскую агрессию.
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"Образумить соотечественников..." Галкин, Орбакайте и другие звезды выразили поддержку Украине
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте опубликовала пост со словами: "Только мирное небо. НЕТ войне". Это вызвало ненависть со стороны многих россиян - певицу перестали приглашать на концерты, шоу и телепередачи.