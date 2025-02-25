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"Образумить соотечественников..." Галкин, Орбакайте и другие звезды выразили поддержку Украине

Перевод: rus.tvnet.lv
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24 февраля исполнилось три года с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В этот день как украинские, так и российские знаменитости публично выразили свою поддержку Украине и осудили российскую агрессию.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте опубликовала пост со словами: "Только мирное небо. НЕТ войне". Это вызвало ненависть со стороны многих россиян - певицу перестали приглашать на концерты, шоу и телепередачи.

24 февраля 2025 года Орбакайте опубликовала

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