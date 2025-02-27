Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - это одна из старейших политических партий Запада. Она отстаивала парламентскую демократию, выступала против нацизма, руководила послевоенной модернизацией Германии. Помимо множества выдающихся трудовых, экономических и правозащитных реформ, проведенных этой партией за многие годы, "Восточная политика" (Ostpolitik) Вилли Брандта, бывшего лидера СДПГ и канцлера ФРГ, заложила в 1970-х основу для воссоединения Германии в 1990-м.
Для абонентов
Выборы в Германии как выборы в США: о чем говорит провал партии Шольца
Однако сегодня СДПГ превратилась в собственную тень: в минувшее воскресенье на федеральных выборах эта партия получила лишь 16,4% голосов, уступив альянсу Христианско-демократического союза с Христианско-социальным союзом (ХДС/ХСС), а также партии крайне правых – "Альтернатива для Германии" (AfD). Стоит задуматься о причинах этого разгрома и о том, что он означает для будущего социал-демократических сил на Западе.