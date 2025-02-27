Выборы в Германии как выборы в США: о чем говорит провал партии Шольца

Однако сегодня СДПГ превратилась в собственную тень: в минувшее воскресенье на федеральных выборах эта партия получила лишь 16,4% голосов, уступив альянсу Христианско-демократического союза с Христианско-социальным союзом (ХДС/ХСС), а также партии крайне правых – "Альтернатива для Германии" (AfD). Стоит задуматься о причинах этого разгрома и о том, что он означает для будущего социал-демократических сил на Западе.