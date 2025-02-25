СЗК может выдвинуть на пост главы Минблага парламентского секретаря Узулниекса

Предложение занять должность министра благосостояния получил и руководитель парламентской фракции СЗК Харийс Рокпелнис, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA неофициальная информация.

Как сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня в процессе рестарта своего правительства отозвала с занимаемых должностей министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).

Следующим министрам необходим "свежий взгляд" на отрасли, чтобы решить проблемы в них, сказала премьер.

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