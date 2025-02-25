Союз зеленых и крестьян (СЗК) может выдвинуть на пост министра благосостояния нынешнего парламентского секретаря Минблага Рейниса Узулниекса (СЗК), сообщает Латвийское телевидение.
СЗК может выдвинуть на пост главы Минблага парламентского секретаря Узулниекса
Предложение занять должность министра благосостояния получил и руководитель парламентской фракции СЗК Харийс Рокпелнис, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA неофициальная информация.
Как сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня в процессе рестарта своего правительства отозвала с занимаемых должностей министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).
Следующим министрам необходим "свежий взгляд" на отрасли, чтобы решить проблемы в них, сказала премьер.
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