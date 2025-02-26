Тренер сборной по биатлону Брицис подал в отставку после конфликта с Расторгуевым

В начале недели Расторгуев заявил Латвийскому телевидению, что во время чемпионата мира Брицис его избил. Брицис подтвердил агентству LETA, что инцидент произошел, но возложил вину за конфликт на Расторгуева.

После того, как конфликт получил огласку, в соцсетях супруга Брициса Байба Бендика написала, что утром в день конфликта Расторгуев утверждал, что представитель сервисной команды украл у него лыжи. Команда была в недоумении по этому поводу, так как лыжи являются собственностью Fischer, при этом Расторгуев комментировал события, произошедшие год назад.

В свою очередь, Расторгуев написал в соцсетях, что инцидент произошел 20 февраля, так как он в тот день "получил информацию от свидетеля, находившегося на месте кражи, который все видел и слышал диалог лиц, причастных к краже". Расторгуев не обвинял в краже представителей лыжного сервиса сборной, как утверждает Брицис.

Расторгуев рассказал, что инцидент произошел в коридоре отеля, а не в комнате Брициса, где, помимо тренера, на тот момент находился его полуторагодовалый сын. Согласно изложению событий Брицисом и Бендикой, физический конфликт произошел по той причине, что Брицис защищал свою семью.

Правление Латвийской федерации биатлона (LBF) запросило у Расторгуева и у Брициса письменное объяснение о характере и причинах инцидента. К разрешению конфликта подключился и Латвийский олимпийский комитет, который поручил LOV и LBF начать всестороннюю проверку фактов конфликта.

Государственная полиция получила заявление о произошедшем за пределами Латвии конфликте Расторгуева и Брициса и начала проверку.

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