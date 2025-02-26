Как отметили в KNAB, особое внимание уделяется закупкам с большим объемом финансирования, особенно в транспортной отрасли.

Галерея: Pasažieru vilciens демонстрирует первый электропоезд с велокреплениями

"Безусловно, этот тендер также находится в поле зрения KNAB. Если бюро выявит коррупционные риски или получит любую иную негативную информацию, указывающую на возможные правонарушения в процессе закупки, мы немедленно отреагируем", - заявили в ведомстве.

Стоимость монтажа креплений для велосипедов во всех новых электропоездах составит 948 592 евро. Из этой суммы 806 303 евро профинансирует Европейский Союз в рамках программы координации политики сплочения ЕС на 2021-2027 годы. Об этом в конце января сообщили представители AS Pasažieru vilciens (PV).

По плану, оснащение поездов креплениями для велосипедов будет проводиться поэтапно и завершится к концу мая.

Проект предполагает не просто установку стоек для велосипедов, но и комплексные изменения интерьера вагонов:

демонтаж существующих сидений и их замена на откидные кресла;

модернизацию перегородок в зонах входа, чтобы пассажиры могли комфортно завозить велосипеды внутрь;

размещение информативных пиктограмм на полу поезда.

Каждый электропоезд будет оснащен 12 велокреплениями.

В декабре 2023 года Pasažieru vilciens начал перевозку пассажиров на новых электропоездах, произведенных чешской компанией Škoda Vagonka. Перед этим поезда проходили длительные испытания на инфраструктуре Latvijas dzelzceļš.

Однако уже в декабре прошлого года и январе 2024 года новые электропоезда неоднократно сталкивались с различными техническими неисправностями. Кроме того, изначально в них вовсе не были предусмотрены места для перевозки велосипедов.

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