Восточной больнице в Риге не хватает выделенных государством средств

Наибольшее число пациентов в дневных стационарах проходило лечение в отделениях офтальмологии, химиотерапии, хирургии и гемодиализа.

В 2023 году RAKUS столкнулась с серьезными рисками, связанными с проектом строительства нового инфекционного корпуса. Проект финансируется из средств Фонда восстановления и устойчивости ЕС, однако сжатые сроки реализации были дополнительно осложнены внешними факторами.

Тем не менее после окончания отчетного периода процесс строительства пошел в позитивном направлении: на тендер по строительству нового корпуса подали заявки четыре претендента, включая крупные и известные строительные компании.

Чтобы справиться с дефицитом финансирования, в больнице были проведены меры по сокращению расходов: уменьшена средняя продолжительность госпитализации, что позволило снизить затраты на пребывание пациентов в стационаре, снижены расходы на медикаменты и медицинские изделия на одного пациента, что помогло сохранить расходы на уровне 2023 года, несмотря на рост цен, внедрены новые механизмы анализа эффективности, включая мониторинг целевых показателей клиник по количеству пациентов, использованию медикаментов и длительности лечения.

Председатель правления RAKUS Нормунд Станевич подчеркнул, что значительный рост числа пациентов свидетельствует о серьезных вызовах в системе здравоохранения и ключевой роли больницы в их решении.

"Чтобы эффективно реагировать на растущий спрос, необходимо пересмотреть модель финансирования здравоохранения, обеспечив адекватную поддержку нашей больнице и всей системе медицины в целом", - отметил Станевич.