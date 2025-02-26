Финансовая ситуация Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) в 2023 году оставалась сложной: государственное финансирование не покрывало фактические затраты на лечение пациентов. В результате руководство было вынуждено провести ряд мер по оптимизации расходов, сообщили в больнице агентству LETA.
Восточной больнице в Риге не хватает выделенных государством средств
Несмотря на рост цен на медицинские услуги, финансирование на одного стационарного пациента покрыло в среднем лишь 87% от реальных затрат.
В RAKUS подчеркнули, что при существующей системе финансирования больница вынуждена оказывать неотложную медицинскую помощь за пределами запланированных бюджетных квот, но при этом не получает адекватной компенсации за эти услуги.
Это связано с действующей моделью финансирования здравоохранения, в которой приоритет отдается не результату лечения и выздоровлению пациента, а заранее установленным квотам на определенные виды медицинских услуг. Это ограничивает возможности университетских больниц принимать решения о лечении пациентов по существу.
За 2023 год в больнице значительно увеличилось количество пациентов и проведенных медицинских процедур:
- на 1800 человек (3%) выросло число стационарных пациентов, достигнув 62 547 человек,
- на 8191 операцию (15,7%) увеличилось число хирургических вмешательств - всего 60 491 операция,
- на 8960 человек (10,8%) возросло количество пациентов, обратившихся в отделение неотложной помощи, где медицинскую помощь получили почти 92 000 человек - это рекордный показатель за всю историю больницы,
- на 114 000 случаев (15,6%) увеличилось число амбулаторных консультаций, обследований и дистанционных консультаций, достигнув 840 215 посещений,
- на 62,1% (до 70 227 консультаций) выросло число дистанционно проведенных приемов,
- на 16% (до 1 270 812 анализов) увеличился объем лабораторных исследований среди амбулаторных пациентов,
- на 9% (до 3 856 416 тестов) возросло общее число лабораторных анализов,
- на 5,5% (до 238 658 исследований) увеличилось количество радиологических обследований,
- на 12,2% (до 37 200 человек) выросло число пациентов дневных стационаров,
- на 4,4% (до 35 716 операций) увеличилось количество хирургических вмешательств, проведенных в дневных стационарах.
Наибольшее число пациентов в дневных стационарах проходило лечение в отделениях офтальмологии, химиотерапии, хирургии и гемодиализа.
В 2023 году RAKUS столкнулась с серьезными рисками, связанными с проектом строительства нового инфекционного корпуса. Проект финансируется из средств Фонда восстановления и устойчивости ЕС, однако сжатые сроки реализации были дополнительно осложнены внешними факторами.
Тем не менее после окончания отчетного периода процесс строительства пошел в позитивном направлении: на тендер по строительству нового корпуса подали заявки четыре претендента, включая крупные и известные строительные компании.
Чтобы справиться с дефицитом финансирования, в больнице были проведены меры по сокращению расходов: уменьшена средняя продолжительность госпитализации, что позволило снизить затраты на пребывание пациентов в стационаре, снижены расходы на медикаменты и медицинские изделия на одного пациента, что помогло сохранить расходы на уровне 2023 года, несмотря на рост цен, внедрены новые механизмы анализа эффективности, включая мониторинг целевых показателей клиник по количеству пациентов, использованию медикаментов и длительности лечения.
Председатель правления RAKUS Нормунд Станевич подчеркнул, что значительный рост числа пациентов свидетельствует о серьезных вызовах в системе здравоохранения и ключевой роли больницы в их решении.
"Чтобы эффективно реагировать на растущий спрос, необходимо пересмотреть модель финансирования здравоохранения, обеспечив адекватную поддержку нашей больнице и всей системе медицины в целом", - отметил Станевич.
Несмотря на сложные финансовые условия, RAKUS удалось укрепить команду специалистов, наладить сотрудничество с другими университетскими клиниками и провести первый совместный тендер на медицинское страхование сотрудников вместе с Клинической университетской больницей им. Страдиня и Детской клинической университетской больницей.
RAKUS продолжает реализацию крупных инфраструктурных проектов, среди которых: строительство нового Центра дневной радиологии и хирургии, реконструкция двух корпусов стационара "Гайльэзерс", и последующий капитальный ремонт и модернизация зданий Латвийского онкологического центра, включая реконструкцию операционного блока.
Больница следует концепции "Больница будущего", которая предполагает развитие инновационных медицинских услуг, таких как программа "Больница на дому", модернизацию инфраструктуры и внедрение технологических решений, соответствующих международным стандартам.
Больница также участвует в нескольких пилотных проектах, направленных на развитие передовых методов диагностики и лечения онкологических заболеваний.
В RAKUS подчеркивают: для обеспечения устойчивого развития системы здравоохранения необходимы изменения в нормативно-правовом регулировании и пересмотр модели финансирования медицины.
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