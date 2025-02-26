30 октября 2024 года полиция возбудила уголовное дело на основании показаний матери 16-летней девушки (2008 г. рожд.).

Девочка рассказала матери, что ее отец, который к тому моменту уже не жил с семьей, много лет ее насиловал. Женщина обратилась в полицию.

Следствие установило, что в период с 2015 по 2017 год, когда девочке было от 7 до 9 лет, отец совершал в отношении нее преступные действия. С 2020 по 2022 год, когда ей было 12-14 лет, изнасилования продолжились.

30 октября 74-летний мужчина был задержан и отправлен под арест.

В ходе расследования полиция выяснила, что от действий обвиняемого пострадали еще две его дочери от первого брака (1974 и 1977 г. рожд.).

Согласно материалам дела, с 1982 по 1993 год мужчина систематически совершал сексуальные действия в отношении старших дочерей, используя свое влияние, их доверие и беззащитность.

В одном из эпизодов он изнасиловал старшую дочь, когда ей уже было 18 лет, воспользовавшись ее беспомощным состоянием.

Кроме того, у обвиняемого на личном ноутбуке обнаружены фотографии, содержащие порнографические материалы с участием детей.

За самые тяжкие преступления ему может грозить пожизненное заключение или до 20 лет тюрьмы с последующим надзором сроком до 5 лет.

По Уголовному кодексу, действовавшему до 30 апреля 1998 года, за преступления против малолетних предусматривалось наказание от 8 до 15 лет лишения свободы, полицейский надзор до 3 лет или смертная казнь.

Согласно законодательству, к преступлениям, за которые на момент их совершения предусматривалась смертная казнь, срок давности не применяется. Это означает, что преступник может быть осужден даже спустя десятилетия.

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