Расторгуев после инцидента с Брицисом не станет продолжать биатлонный сезон

Как ранее сообщалось, Расторгуев заявил Латвийскому телевидению, что во время чемпионата мира Брицис его избил. Брицис подтвердил агентству LETA, что инцидент произошел, но возложил вину за конфликт на Расторгуева.

LBF отмечает, что, работая над разрешением конфликта, запросила разъяснения по поводу сложившейся ситуации у всех членов латвийской команды, чтобы получить исчерпывающую информацию и выслушать все мнения. LBF также обсуждает с вовлеченными сторонами возможности решения спора, чтобы обеспечить дальнейшее участие латвийской биатлонной команды в соревнованиях всех уровней.

Также LBF подтвердила, что Брицис во вторник, 25 февраля, подал в отставку, а Расторгуев не сможет продолжить сезон по состоянию здоровья.

После того, как конфликт получил огласку, в соцсетях супруга Брициса Байба Бендика написала, что утром в день конфликта Расторгуев утверждал, что представитель сервисной команды украл у него лыжи. Команда была в недоумении по этому поводу, так как лыжи являются собственностью Fischer, при этом Расторгуев комментировал события, произошедшие год назад.

В свою очередь, Расторгуев написал в соцсетях, что инцидент произошел 20 февраля, так как он в тот день "получил информацию от свидетеля, находившегося на месте кражи, который все видел и слышал диалог лиц, причастных к краже". Расторгуев не обвинял в краже представителей лыжного сервиса сборной, как утверждает Брицис.

Расторгуев рассказал, что инцидент произошел в коридоре отеля, а не в комнате Брициса, где помимо тренера на тот момент находился его полуторагодовалый сын. Согласно изложению событий Брицисом и Бендикой, физический конфликт произошел по той причине, что Брицис защищал свою семью.

К разрешению конфликта подключился и Латвийский олимпийский комитет, который поручил BF и Латвийской олимпийской сборной (LOV) начать всестороннюю проверку фактов.

Государственная полиция получила заявление о произошедшем за пределами Латвии конфликте Расторгуева и Брициса и начала проверку.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!