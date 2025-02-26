Латвийская федерация биатлона (LBF) на внеочередном заседании правления в четверг, 27 февраля, примет решение по поводу конфликта между биатлонистом Андреем Расторгуевым и тренером сборной Илмаром Брицисом, сообщили TVNET в Латвийском олимпийском комитете (LOK).
Руководство LBF примет решение по конфликту Расторгуева и Брициса на внеочередном заседании
В связи с тем, что средства массовой информации обращаются в LBF и LOK с вопросами о ситуации, сложившейся во время чемпионата мира по биатлону 20 февраля, и ее последствиях, LOK пообещал организовать предоставление официального ответа и коммуникацию. Обеим организациям нужно собрать информацию, выяснить все обстоятельства и решить возникшие проблемы.
LOK также подтвердил сообщения СМИ о том, что Брицис подал в отставку. Комитет сообщает, что заявление тренера поступило в Латвийскую олимпийскую сборную (LOV) утром в среду, 26 февраля.
Что касается проходящего в Швеции чемпионата мира среди юниоров и юношей, на который отправилась латвийская делегация, в то числе Брицис с двумя его воспитанниками, то тренер прервал участие в этих соревнованиях, и его обязанности возьмут на себя руководитель делегации Карлис Ванагс и два других тренера.
Руководство LBF также подтверждает, что биатлонистка Байба Бендика продолжит выступать в Кубке мира. По другим вопросам, состоянию здоровья Андрея Расторгуева, дальнейшим планам на сезон и выходу из сложившейся ситуации правление LBF примет решение на внеочередном заседании в четверг днем. На заседание приглашен Андрей Расторгуев.
Более подробная информация будет доступна только после заседания, когда будут рассмотрены информация и описание ситуации, а также приняты соответствующие решения.
В начале недели Расторгуев заявил Латвийскому телевидению, что во время чемпионата мира Брицис его избил. Брицис подтвердил агентству LETA, что инцидент произошел, но возложил вину за конфликт на Расторгуева.
После того, как конфликт получил огласку, в соцсетях супруга Брициса Байба Бендика написала, что утром в день конфликта Расторгуев утверждал, что представитель сервисной команды украл у него лыжи. Команда была в недоумении по этому поводу, так как лыжи являются собственностью Fischer, при этом Расторгуев комментировал события, произошедшие год назад.
В свою очередь, Расторгуев написал в соцсетях, что инцидент произошел 20 февраля, так как он в тот день "получил информацию от свидетеля, находившегося на месте кражи, который все видел и слышал диалог лиц, причастных к краже". Расторгуев не обвинял в краже представителей лыжного сервиса сборной, как утверждает Брицис.
Расторгуев рассказал, что инцидент произошел в коридоре отеля, а не в комнате Брициса, где помимо тренера на тот момент находился его полуторагодовалый сын. Согласно изложению событий Брицисом и Бендикой, физический конфликт произошел по той причине, что Брицис защищал свою семью.
Правление LBF запросило у Расторгуева и у Брициса письменное объяснение о характере и причинах инцидента. К разрешению конфликта подключился и Латвийский олимпийский комитет, который поручил LOV и LBF начать всестороннюю проверку фактов конфликта.
Государственная полиция получила заявление о произошедшем за пределами Латвии конфликте Расторгуева и Брициса и начала проверку.
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